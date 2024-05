Nieuws

Dat Chinese autobouwers extreem succesvol zijn, wordt nu bevestigd door harde cijfers: voor het eerst dringt een Chinese autoproducent de top 10 binnen van wereldwijde autoverkopen.



Geely, het moederbedrijf van onder andere Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co en Zeekr, verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 730.000 auto’s. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar. Hiermee werd Mercedes van de tiende plaats in de wereldwijde ranglijst gestoten en ook BMW werd gepasseerd.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang al het belangrijke autonieuws wekelijks in je mailbox!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Best verkochte automerk wereldwijd

Het verschil met de nummer 1 is nog groot. Toyota verkocht wereldwijd 2,52 miljoen auto’s in de eerste drie maanden van dit jaar, waarmee de Japanners het populairste merk blijven. De Volkswagen Group volgt met 2,1 miljoen auto’s, de top 3 wordt gecompleteerd door de Hyundai Motor Group met 1,76 miljoen verkochte auto's.

Chinese automerken groeien

Geely is de eerste Chinese autoproducent in de top 10, maar ook andere merken uit China timmeren hard aan de weg. BYD, Changan Automobile, Chery Automobile en SAIC Motor zijn allemaal terug te vinden in de top 20.

Vooral het stijgingspercentage is indrukwekkend. De vijf Chinese autoproducenten wisten ruim 20 procent meer auto’s te verkopen dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl het gemiddelde in de top 20 slechts 2 procent was.

Export belangrijke pijler

De Chinezen danken hun groei met name aan de export. Geely zag zijn buitenlandse verkopen in het eerste kwartaal met 43 procent stijgen, terwijl BYD een enorme stijging van 150 procent noteerde. Dit zijn voornamelijk geëlektrificeerde auto’s, ook wel ‘new energy vehicles’ genoemd. In 2023 exporteerde China er zo’n 1,2 miljoen, 78 procent meer dan het jaar daarvoor. Experts schatten dat dit aantal in 2025 is gegroeid tot maar liefst 3,5 miljoen.

De indrukwekkende exportcijfers zorgen voor paniek in Europa en de Verenigde Staten. Chinezen bouwen met steun van de staat meer auto's dan er vraag is en verkopen die vervolgens tegen dumpprijzen. De VS hebben om die reden al aangekondigd om een importtarief van maar liefst 100 procent op Chinese auto’s te gaan invoeren, vanwege oneerlijke concurrentie. Europa overweegt eveneens (lagere) importtarieven, al is Stellantis-CEO een gel tegenstander van importtarieven.