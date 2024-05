Stellantis-baas: 'Europese automerken moeten zelf Chinees worden om niet te verdwijnen'

Nieuws

Anders dan je misschien verwacht, ziet de topman van Stellantis niets in hoge importheffingen voor Chinese auto’s. Hij vindt dat de Europese auto-industrie zelf een beetje Chinees moet worden.



Stellantis, het concern waarvan onder meer Fiat, Opel, Peugeot en Citroën deel uitmaken, verwacht een zware strijd met Chinese concurrenten op de Europese markt voor elektrische auto’s. Stellantis-topman Carlos Tavares waarschuwde dat er vele honderdduizenden banen op de tocht komen als er geen actie wordt ondernomen.



Importheffingen voor Chinese auto's



Hij ziet echter weinig in het opwerpen van handelsbarrières, zoals de Verenigde Staten van plan zijn. Het land wil per 1 augustus 2024 een importheffing van maar liefst 100 procent op auto’s uit China invoeren. Ook in de Europese Unie gaan stemmen op om een importheffing in te voeren, maar dan van rond de 20 procent. De gedachte daarachter is dat de Chinese fabrikanten oneerlijke overheidssteun krijgen, die de concurrentie vervalst.

Tavares ziet echter weinig in dit soort maatregelen. Hij is van mening dat de westerse industrie flinke reorganisaties moet doorvoeren om concurrerend te blijven. Zijn opmerkingen in een interview met persbureau Reuters behoren volgens Automotive News Europe tot de krachtigste uitspraken van de CEO tot nu toe, nu de spanningen tussen Peking, Brussel en Washington over de handel in elektrische auto’s oplopen.



'Enorme valkuil'



Tavares zei dat tarieven op Chinese voertuigen die naar Europa en de Verenigde Staten worden geïmporteerd ‘een enorme valkuil zijn voor de landen die die weg bewandelen’. Hij is van mening dat de westerse autofabrikanten moeten reorganiseren en herstructureren om de strijd met de goedkope Chinese auto’s aan te gaan.

Tavares zei dat importheffingen alleen maar inflatie zouden aanwakkeren in de regio's waar ze worden opgelegd, wat mogelijk gevolgen heeft voor de verkoop en productie. Hij voegde er wel aan toe dat de prijzenslag met Aziatische concurrenten ‘zeer zwaar’ zou zijn. “Dit wordt niet gemakkelijk voor de dealers en de toeleveranciers.”



Overcapaciteit dreigt



De huidige, nationalistische regering van Italië dringt erop aan dat Stellantis 1 miljoen voertuigen per jaar in het land bouwt, tegenover 750.000 vorig jaar. Tavares reageerde niet specifiek op de vraag over de Italiaanse eis, maar schetste het overcapaciteitsprobleem dat boven de Europese autosector hangt.

Marktaandeel Chinese automerken in Europa



Chinese autofabrikanten zijn al op weg om 1,5 miljoen auto’s in Europa te verkopen, goed voor een marktaandeel van 10 procent, wat overeenkomt met de capaciteit van wel 10 assemblagefabrieken, aldus Tavares.

"Als we het marktaandeel van de Chinese fabrikanten laten groeien, dan is het duidelijk dat je een overcapaciteit creëert, tenzij je vecht tegen die concurrentie," zei Tavares.

'Zelf Chinees worden'



Een manier om dit te doen, is door nauw met Chinese bedrijven samen te werken. Zo kondigde Stellantis aan dat het in september 2024 EV's van zijn Chinese partner Leapmotor in Europa gaat verkopen. Daarnaast staat natuurlijk de betaalbare elektrische Citroën ë-C3 van Stellantis zelf in de startblokken.



"We zullen proberen zelf Chinees te worden, wat betekent dat we in plaats van puur defensief te zijn tegenover de Chinese aanval, we juist deel willen uitmaken van de Chinese aanval", zei Tavares.