Toyota zet AMG te kakken en werkt aan 's werelds sterkste viercilinder

Mercedes-AMG heeft een record in handen. Nog wel. Het bouwt de krachtigste viercilinder voor personenauto's. Dit record staat op 421 pk. Dat kan beter, zegt Toyota. Veel beter. De Japanners zouden werken aan een motor met vier cilinders en 600 pk.



De verbrandingsmotor is nog lang niet afgeschreven. Sterker nog, hij lijkt bezig aan een tweede leven. Toyota werkt aan gloednieuwe verbrandingsmotoren met een inhoud van 1,5 en 2,0 liter. Japanse media zitten er bovenop en melden iets heel bijzonders: het AMG-record van de krachtigste viercilinder gaat sneuvelen.

Krachtigste viercilinder ter wereld



Zoek je in de prijslijst naar de auto met de krachtigste viercilinder, dan kom je uit bij de Mercedes-AMG A 45, die 421 pk levert. Zeker is dat Toyota samen met Mazda en Subaru aan nieuwe verbrandingsmotoren werkt, die ook op waterstof kunnen rijden. Dat kondigde het merk zelf aan in het voorjaar van 2024.



Volgens Japanse media zou Toyota nu ook proberen om het AMG-record te breken. En dat mogelijk met piekwaarden tot wel 600 pk (441 kW), oftewel 300 pk per liter cilinderinhoud.

Toyota wil de plannen niet bevestigen, maar heeft wel een sterke reputatie. We moesten meteen denken aan de Toyota GR Yaris, met zijn 280 pk en 390 Nm sterke 1,6-liter driecilindertje. De eigen motorsportafdeling GR (Gazoo Racing) heeft dus al laten zien dat het veel vermogen uit relatief kleine motoren kan halen – niet alleen voor de autosport, maar gewoon voor auto's op de openbare weg.



Geruchten bij Toyota moet je serieus nemen

Natuurlijk moet je altijd voorzichtig zijn met berichten over plannen van autofabrikanten. Als een bedrijf aan een idee werkt, betekent dat niet automatisch dat we dat idee straks in uitgewerkte vorm op de weg zien rijden. Maar Toyota staat niet bekend om zijn proefballonnetjes, eerder om zijn bloedserieuze imago. Wees dus niet verbaasd als het AMG-record van de krachtigste in serie gebouwde viercilinder ter wereld in 2025 of 2026 daadwerkelijk aan gruzelementen gaat.