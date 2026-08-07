Obscure borden, gekke regels en lage benzineprijzen: vakantieweetjes uit Europa

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Een heuglijk moment als je bij Nieuweschans, De Lutte of Hazeldonk de grens oversteekt. De vakantie is echt begonnen. Maar Europese landen hebben nét even andere regels en gewoonten. Hier zijn een paar opmerkelijke afwijkingen.

1. Frankrijk gebruikt op steeds meer trajecten péage en flux libre: tol zonder poortjes. Camera’s registreren je kenteken; betalen kan automatisch met een tolbadge of achteraf online, meestal binnen 72 uur. Niet betalen kan een boete opleveren. Het systeem geldt nu vooral op de A79 in de Allier, de A13-A14 tussen Parijs en Normandië en op de A4 oostelijk van Metz.



2. Dit bord met een witte ruit duidt in Frankrijk een voie réservée aan, vaak een rijstrook voor carpoolers. Meestal gaat het om auto’s met minimaal twee inzittenden, maar afhankelijk van het onderbord mogen ook taxi’s, bussen of emissiearme auto’s erop. Soms geldt de regel alleen op bepaalde tijden of bij drukte. Rijd je er onterecht, dan riskeer je 135 euro boete.

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3. Verkeersborden met drie of vijf grote zwarte stippen worden vooral toegepast in Zweden. De borden staan op plekken waar mensen met een visuele (vijf stippen) of een gehoorbeperking (drie stippen) wonen of werken. De borden zijn er om verkeersdeelnemers te waarschuwen.

4. Sinds 1 januari 2026 moeten bijna alle voertuigen in Spanje overstappen op een nieuwe V16-noodlamp. Deze lamp vervangt de gevarendriehoek en hoeft niet met gevaar voor eigen leven buiten de auto geplaatst te worden. Ter geruststelling: auto's met buitenlands kenteken mogen de traditionele gevarendriehoek nog gebruiken.

5. Moet je nu wel of geen milieusticker kopen voor Franse binnensteden? In april heeft het Franse parlement een wet aangenomen om de milieuzones af te schaffen. Het is nog niet bekend of en wanneer deze wet ingaat. Tot die tijd moet je dus wél een sticker aanschaffen en riskeer je een boete van 68 euro als je dat niet doet.

6. Soms kom je in het Verenigd Koninkrijk een bord tegen met zwarte letters tegen een witte achtergrond en een groene rand. Zoals op deze foto. Dit bord geeft een adviessnelheid aan.

7. Landen waarvoor je een tolvignet moet hebben:

Oostenrijk

Zwitserland

Tsjechië

Slovenië

Slowakije

Hongarije

Bulgarije

Roemenië

8. Landen met péage

Frankrijk

Spanje

Portugal

Italië

9. De Franse péage is berucht. We rekenden uit wat je betaalt als je vanuit Utrecht over de snelweg naar Nice rijdt: 41,75 euro (bron: tolwegen.nl).

10. Top 5 Europese landen hoogste maximumsnelheid

Duitsland: onbeperkt * Italië 150 km/h * Tsjechië 150 km/h ** Polen 140 km/h Bulgarije 140 km/h

* (lang) niet op alle trajecten

** Alleen op de snelweg D3

11. Laagste benzineprijzen Europa (per liter, eind mei 2026)

Malta – € 1,340 Polen – € 1,490 Bulgarije – € 1,506 Spanje – € 1,548 Cyprus – € 1,564

12. In Zwitserland kan hardrijden je je auto kosten. Wie extreem hard rijdt, bijvoorbeeld 80 km/h te hard op de snelweg, riskeert niet alleen een torenhoge boete, maar ook 1 tot 4 jaar cel, minimaal twee jaar rijontzegging en inbeslagname van de auto. Die kan zelfs verkocht of gesloopt worden.

13. Een ZTL-zone (Zona Traffico Limitato) is in Italië een stadsdeel waar je niet zomaar met de auto in mag. Je ziet ze vooral in oude binnensteden van Italiaanse steden. Rijd je per ongeluk één straat te ver, dan is je kenteken al geregistreerd. En elk rondje kan apart tellen.