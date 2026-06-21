Als je na dit Franse verkeersbord geen actie onderneemt, kan dat duur uitpakken

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Nederlanders zijn dol op Frankrijk als vakantieland, al balen we van die dure tolwegen. Maar reken jezelf niet te snel rijk als je op een goed onderhouden Frans snelwegtraject helemaal geen tolpoorten tegenkomt …

De Duitse autobahn wordt vaak de hemel in geprezen, vooral door hardrijders. Daarbij vergeten ze gemakshalve de vele wegwerkzaamheden (Baustellen) en de ronduit vermoeiende variatie in snelheidslimieten.

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De Franse tolwegen rijden een stuk relaxter én zijn van uitstekende kwaliteit, maar je moet er ook flink voor betalen. En in drukke periodes sta je natuurlijk regelmatig in de rij bij de tolstations. Even een ticket trekken of je betaalkaart bliepen en weer door. Tenzij je voorganger of jijzelf de tolticket of de pinpas laat vallen, natuurlijk...

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Wat is péage flux libre?

Als je daarentegen over de A4 ten oosten van Metz, de A13/A14 (Route Normandie) of A79 tussen Montmarault (A71) en Digoin (N71) rijdt en het bord boven dit artikel passeert, hoef je nooit te stoppen voor een tolstation.

Maar mocht je Frans niet meer zijn wat het (n)ooit geweest is, interpreteer het woord libre, dan niet als free in de zin van gratis. Doe je dat wel, dan kan je dat honderden euro’s gaan kosten.

De term péage flux libre staat namelijk voor het relatief nieuwe tolheffingssysteem met vrije doorstroom. Zonder tolpoortjes dus, maar zeker niet gratis. En camerasystemen registreren de kentekens van alle passerende voertuigen, dus ondanks het ontbreken van tolpoortjes, is er geen ontsnapping mogelijk.

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Zo betaal je elektronische tolheffing

Betalen voor bovengenoemde trajecten kan zeven dagen van tevoren, maar ook achteraf. Zij het dat je daar maximaal 72 uur de tijd voor krijgt. Vergeet je op tijd te betalen, dan kan dat een boete van 90 tot 375 euro opleveren. Per keer …

Online betalen is mogelijk onder vermelding van je kenteken en je rekeningnummer via sanef.com (A4, A13/A14) en aliae.com (A79). Tevens bestaat er de mogelijkheid om fysiek te betalen bij bepaalde parkeerplaatsen en afritten.

Heb je het ronde blauwe bordje aan het begin van het traject gemist? Dan word je er onderweg nog wel een paar keer aan herinnerd dat rijden over dat prachtige asfalt niet voor nop is. Meestal in het Frans, al zijn we ook Engelstalige spanborden op viaducten tegengekomen.

Tolbadge zorgt voor betaalgemak

Ben je nogal vergeetachtig van aard of vind je de bovenstaande betaalmogelijkheden te veel gedoe? Dan is het aanschaffen van een tolbadge het eenvoudigst. Als je die aan de binnenkant van je voorruit bevestigt, gaan registreren en betalen automatisch. Wel zo makkelijk.

Aanschaf is onder meer mogelijk via de ANWB of bij Fulli. Check vóór aanschaf even welke badge en welke voorwaarden het beste bij jouw gebruiksomstandigheden passen.

Ook bij ‘normale’ tolwegen zorgt een tolbadge trouwens voor extra gemak. Daar mag je door de speciale abonnementspoorten rijden, waarvan de slagboom automatisch voor je opengaat.