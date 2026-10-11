De leukste elektrische sportwagen komt binnenkort uit Frankrijk

Nieuws

De Alpine A110 is dood, althans de versie op benzine. Aankomende week onthult Alpine op de Autosalon van Parijs ietsje meer van de volledig nieuwe elektrische A110 die In 2027 verschijnt. Eerder dit jaar namen we een van de laatst geproduceerde A110's op benzine mee voor een roadtrip van Parijs via Alpine’s thuishaven Dieppe naar het Engelse Goodwood Festival of Speed, waar het eerste prototype van de A110 EV werd getoond.

In het Franse Dieppe rolde in juni de allerlaatste Alpine A110 uit de fabriek. De tientallen mannen en vrouwen aan de productielijn assembleren momenteel alleen nog A390-modellen, grotendeels met de hand. Tegelijkertijd wordt de ‘lopende band’ gereed gemaakt voor productie van een nieuwe A110, een volledig elektrische.

Die A110 voor de toekomst staat op een speciaal door Alpine ontwikkeld platform, het Alpine Performance Platform (APP). Dat is zodanig modulair dat niet alleen het formaat is aan te passen, maar ook de aandrijflijn. De APP die onder de nieuwe A110 huist is voorzien van accu’s en een elektromotor, maar toekomstige Alpine-modellen zijn mogelijk ook uitgerust met een brandstofmotor, al dan niet elektrisch ondersteund. Ook leent het platform zich voor elektromotoren voor en achter, en daarmee vierwielaandrijving.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Aaibaar

Maar dat is voor 2027 en daarna. Terug naar het heden, waar Alpine één van de laatst gebouwde A110’s voor Auto Review in Parijs heeft klaargezet. De GTS in de ‘Atelier’-kleur Gris Acier Mat is voorzien van een carbon dak, Aero-kit en een Akrapovic uitlaat. Grappig detail: op de onder de deur uitstekende carbon dorpels staat ‘Do not walk’.

Zo’n Alpine A110 is 1,25 meter laag. Ter vergelijking: de bestverkochte auto van Nederland, de Toyota Aygo, is 27 cm hoger. In een A110 stap of klim je niet, je laat je zakken in de stevige, maar niet oncomfortabele Sabelt-stoelen. Voor je neus zit een compact met alcantara bekleed stuur met daarachter schakelflippers, een klein schermpje in het midden en verspreid over de cockpit wat knoppen.



Hoewel de A110 in de basis bijna tien jaar oud is, is de auto nog altijd zeer charmant. Zijn uiterlijk is zo retro dat het tijdloos is en de ronde vormen van spatborden, dak en heupen hebben niets ingeboet qua aaibaarheid. De ergonomie is nog steeds een ramp, met nauwelijks ruimte om je spullen op te bergen, laat staan bagage mee te nemen. De knoppen voor de cruise control op je stuur doen niks voordat je een schakelaar onder je rechterelleboog hebt gevonden en ingedrukt. Het schermpje in het midden lijkt welhaast antiek, maar daar kun je in ieder geval (sinds 2022!) Apple CarPlay of Android Auto op draaien.

Niet meer van deze tijd en dat is goed

Als we ons dit moesten laten welgevallen in een moderne EV-crossover zou onze pen verdrinken in vitriool, maar in het geval van de A110 noemen we het liefdevol ‘karakter’. Want alle ergernissen over ergonomische uitdagingen verdwijnen als een achtervolger in je achteruitkijkspiegel als je terugschakelt en het gas intrapt. De viercilinder turbo raspt lekker door de Akrapovic-uitlaat en de A110 versnelt gretig. In een wereld waar gezinsauto’s al meer dan 600 pk hebben, blijkt 300 pk ruim voldoende, zeker op een gewicht van zo’n 1100 kilo.

En ja, bijna iedere EV is inmiddels sneller, maar die wegen twee keer zoveel en laten niet toe dat je dit soort snelheden mee een bocht inneemt. Je hoeft in een A110 nauwelijks aanspraak te maken op het rempedaal, want massa lijkt wel afwezig en van onderstuur is geen sprake. De auto rolt niet, helt niet en zijn haast ideale gewichtsverdeling biedt karrevrachten vol vertrouwen.

Dat door velen geroemde onderstel maakt ook na tien jaar nog diepe indruk, met een haast perfect afgestelde demper/vering-combinatie. De A110 lijkt aan de weg te kleven, ongeacht de staat van die weg, zonder dat het een moment hard en daarmee vermoeiend wordt. En dat blijft zo nadat je het rode sportknopje op het stuur indrukt, waarna de Alpine A110 een tandje scherper wordt, maar nog steeds niet bijt.

Altijd een Renaultmotor

De 1,8-liter viercilinder turbomotor deelt de auto met de Renault Mégane R.S. en is in de A110 GTS opgevoerd naar 300 pk ten opzichte van de standaard 252 stuks. Alpine heeft een decennialange traditie van het bouwen van sportwagens met aandrijving afkomstig van Renault-personenwagens. Die motoren waren ruim voorhanden, niet al te kostbaar en eenvoudig te onderhouden, maar blonken tegelijkertijd niet uit in enorme vermogens. Om dat te ondervangen maakte Alpine-oprichter Jean Rédélé zijn auto’s zo licht mogelijk, bijvoorbeeld door het gebruik van glasvezel carrosserieën in plaats van staal. Dat recept werkte zo goed, dat Alpine in 1973 het wereldkampioenschap Rally won met een A110.

Om ons onder te dompelen in het Alpine-gevoel heeft Jean-Pascal Dauce een deel van de collectie oude sportwagens uit het museum laten halen. Voormalig Renault Motorsport-baas Dauce was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de A110 en is nu onder andere verantwoordelijk voor de heritage-collectie van Alpine.

In de haven van Alpine-thuisbasis Dieppe staan zes perfect gerestaureerde modellen klaar die een mooie dwarsdoorsnede vormen van de geschiedenis van het sympathieke merk. En Auto Review mag erin rijden, op eentje na, de A106. “Daar valt niet normaal mee te rijden,” lacht Dauce. De A106 is een piepklein sportwagentje op basis van de Renault 4CV uit de jaren vijftig en met name de drieversnellingsbak schijnt nogal een gebruiksaanwijzing te hebben.

Rijdend erfgoed

De oudste Alpine die we wél meekrijgen is opvolger A108, een cabriolet van omstreeks 1960 op basis van de Renault Dauphine. Op de plek waar bij normale auto’s het koppelingspedaal zit, zit bij een Alpine een wielkuip. Het resultaat is dat de pedalen een aardig eind naar rechts opschuiven, waardoor die voor het gas ter hoogte van de middenconsole zit.

De prachtig gerestaureerde A108 is behoorlijk zeldzaam, waardoor je net even wat voorzichtiger met de techniek omspringt. Met name het schakelen gaat behoedzaam omdat je niet per ongeluk op snelheid met op- of terugschakelen de eerste versnelling wil inleggen. Dus koppeling in, het pookje bewegen in de richting waarvan je vermoedt dat de tandwielen zitten voor de juiste versnelling en daarna heel rustig de koppeling weer op laten komen en luisteren of het toerental niet omhoogvliegt.

De auto weegt minder dan 600 kilo en is eerder vlug dan snel, perfect voor een zomerse avond toeren. De A108 heeft natuurlijk geen stuurbekrachtiging, maar stuurt voor een oldtimer zeer direct en soepeltjes dankzij smalle bandjes en een motor die achterin ligt.

Dat geldt ook voor de originele A110 Berlinette met 1300 cc-blok waar we vervolgens instappen.





Die is met 700 kg nog steeds onwaarschijnlijk licht, maar voelt al een stuk moderner dan de A108 en nodigt uit tot wat assertiever rijgedrag. Het klassieke Alpine-treintje waarin we rijden wordt aangevoerd door de langzaamste deelnemer, dus we halen niet het uiterste uit de 1300 en dat geldt al helemaal voor de raceklare 1600S-met-rolkooi waarin we daarna kruipen.

Dit was begin jaren zeventig de top-A110, met zijn 140 pk op een gewicht van 715 kilo. Even denken we dat de chokeknop van de knalgele 1600S met zijn dubbele Weber carburateurs helemaal is uitgetrokken, maar hij staat toch echt stationair afgesteld op 1500 toeren en vindt het niet heel prettig om ingehouden achter zijn oudere broers aan te rijden. In de tweede versnelling verga je met 40 kilometer per uur al van de herrie en in de derde versnelling bokt de 1565 cc kleine motor, smekend om méér toeren.

Gelukkig wenden we dankzij het besturen van zijn voorgangers al aan de onmogelijke plek van de pedalen. Dus als we een gaatje laten vallen tot de Alpine voor ons en het gas indrukken, voelen we dat de A110 aanzienlijk preciezer schakelt, durven we net wat harder een bocht in en net wat scherper in te sturen. De 1600S is een raceauto voor op de weg en de klassieke Alpine die we het liefst af en toe uit de garage zouden halen.



Handgebouwd

Een bedevaart naar Dieppe is niet compleet zonder bezoek aan de Alpine-fabriek. Die ligt midden in een woonwijk en is sinds de opening in 1969 in de basis nauwelijks veranderd, hooguit wat uitgebreid. Op deze plek bouwde het Franse sportwagenmerk tot 1995 A110’s, A310’s en de laatste oorspronkelijke Alpine die uit de poort rolde, de A610. Kort na het einde van Alpine startte in Dieppe de productie van de Renault Sport Spider. Later volgden de beroemde Clio Williams én V6, maar ook de R.S.-modellen van de Clio en Mégane. Anno 2027 rollen er nog steeds Renaults uit de fabriek in Dieppe, maar dit zijn uitsluitend Clio’s die in een aparte hal door een klein team specialisten geschikt worden gemaakt voor de rallysport of het circuit.

Nu de laatste A110 is gebouwd, komen er tijdelijk alleen A390-modellen uit Dieppe, waarbij opvalt dat deze voor een groot deel nog met de hand worden geassembleerd. Vanaf 2027 rollen hier ook weer - elektrische - A110’s uit de fabriek. Deze worden vergezeld door modellen die Alpine nog moet onthullen en waaraan gewerkt wordt in een hal die voor Auto Review gesloten bleef.

Een hele dag in een A110

Alpine heeft al een ‘mule’ van die nieuwe A110 en om dit rijdend prototype voor het eerst live te aanschouwen moeten we van Dieppe naar Goodwood reizen, waar het Franse merk de gecamoufleerde elektrische sportwagen toont tijdens het jaarlijkse Festival of Speed. Voor de lange reis klimmen we weer aan boord van ‘onze’ matgrijze A110 GTS en koersen we naar Calais om de auto op de trein te zetten die ons door de kanaaltunnel naar Engeland brengt. Nu moet blijken of de Alpine ook zo’n fijne metgezel is als je daar een hele dag in moet doorbrengen.

Op de belabberde Engelse snelwegen rijden we met de automaat in de zevende versnelling en de cruisecontrol ietsje boven de toegestane snelheid, zodat we in een rijbaan kunnen blijven die lekker opschiet. Enige dissonant op zo’n moment (lees: na zes uur rijden) is de – optionele – uitlaat. Voor dat raspen en brullen is een tijd en een plaats, maar wij zouden deze niet snel bestellen. Een kwestie van smaak, en leeftijd waarschijnlijk.

Inspiratie voor supercars

We komen in de UK meerdere Alpine A110’s tegen, waaronder een spijkerharde R met een vrouw van middelbare leeftijd als bestuurder. Engelsen zijn dol op de A110 en het is na Duitsland dan ook de grootste exportmarkt van Alpine, met meer dan 1400 verkochte exemplaren. Beroemde Engelsen met een A110 zijn presentator James May en legendarische auto-ontwerper en ingenieur Gordon Murray.

Over die laatste duikt Alpine-ontwerper Antony Villain nog een smakelijk verhaal op. Vlak voor de onthulling van de A110 op de Autosalon van Genève betrapt Villain een man die op handen en knieën naast de auto zit. Deze man kan niet wachten tot het doek van de auto wordt getrokken en tilt het laken op dat de A110 aan het zicht onttrekt. Als Villain de man daarop aanspreekt, blijkt het niemand minder dan Murray.

Murray is geobsedeerd door gewichtsbesparing en zou later privé een A110 bestellen. Hij was zo enthousiast over de rijeigenschappen dat hij zijn team opdracht gaf om zijn auto te demonteren en de ophanging en gewichtsverdeling uitgebreid te bestuderen. De oplossingen die de A110 zo licht maken voerde hij door bij zijn miljoenen kostende GMA T.50 en T.33 supercars.

De nieuwe A110 is een maatje meer

Het onderstel van de nieuwe elektrische A110 van 2027 heeft Murray al kunnen zien, net als de rest van de wereld trouwens. Alpine heeft namelijk al gedeeld hoe het Alpine Performance Platform eruit gaat zien. Het accupakket, dat werkt met 800 volt, is niet van het skateboard waardoor de meeste EV’s een heel eind omhoogkomen, maar is heel slim gesplitst in twee delen voor een perfecte gewichtsverdeling.

We hebben geen meetlint bij ons, maar de A110 Future, het prototype dat Alpine in Goodwood toont, lijkt aan alle kanten een stukje groter dan de A110 waarin wij de afgelopen dagen reden.

Waar de oude maatje ‘S’ is, is de nieuwe een nog steeds bescheiden ‘M’. Met name de bredere heupen achter vallen op en duiden op een flinke groei van de spoorbreedte. Achter die heupen zitten twee elektromotoren die allebei een wiel aandrijven. Over vermogen doet Alpine nog geen mededelingen, maar dat zal fors meer zijn dan de 300 pk van het uitgaande model op benzine.

Als Alpine de gewichtstoename weet te beteugelen, dan lijkt 400 pk meer dan voldoende. Het ging bij de A110 en zijn illustere voorgangers nooit om enorme vermogens, maar om prestaties gekoppeld aan rijplezier. Het gerucht gaat dat de elektrische Alpine A110, ondanks een accu van rond de 70 kWh, onder de 1500 kilo blijft en dat is hoopgevend.

Minimale afschrijving

En toch bekruipt ons een gevoel van weemoed wanneer we de sleutels van de A110 GTS na twee dagen inleveren, moe maar voldaan. De nieuwe zal objectief gezien de betere auto zijn; efficiënter, sneller, ergonomisch doordachter en schoner. Maar een paar échte versnellingen terugschakelen voor een inhaalmanoeuvre zit er niet meer in. Net als het raspende geluid van de viercilinder.

Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel leven er nog zit in het 10 jaar oude ontwerp en een deel van ons wenst dat de A110 mét benzinemotor tot het einde der tijden wordt gebouwd. Net als het Engelse Morgan gewoon met de hand, in één van de vele hallen die de fabriek in Dieppe telt.

Een gebruikte A110 dan maar? Eentje waarvan de eerste afschrijving zijn werk heeft gedaan? Een blik op de Nederlandse autoverkoopsites biedt helaas geen troost, onder de 60.000 euro vind je geen fatsoenlijk exemplaar. Leeftijd speelt geen enkele rol in de waarde, Nederlandse kopers van een A110 schreven nog geen 10 procent af in al die jaren.

Een snelle zoektocht op Leboncoin, het Franse Marktplaats, laat eenzelfde beeld zien. Het Duitse Mobile idem. Van de kleine 30.000 exemplaren die Alpine bouwde staan er niet zoveel te koop en ze zijn zeldzaam waardevast. En na een paar dagen op pad met de A110 snappen we dat wel, je zou wel gek zijn als je ‘m verkoopt.

