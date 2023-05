Alpine A110 R (2023) test: zoveel verschil maakt 34 kilo bij een sportwagen

De nieuwe Alpine A110 R is ontwikkeld volgens de basisprincipes van gedegen sportwagenkunde. Door gewicht weg te halen, is de Franse sportwagen alleen maar sneller geworden.

Hoe minder gewicht, des te makkelijker een auto de bocht door gaat. Alpine laat zien hoe dit principe werkt met het nieuwe topmodel uit de A110­reeks, de A110 R. Die weegt maar 1082 kilo. Dat is 34 kilo minder dan de Alpine A110 S.

Misschien klinkt dat niet spectaculair, maar het verschil in prestaties bewijst het tegendeel. Alpine heeft de A110 R namelijk niet alleen lichter gemaakt, maar ook tot in het kleinste detail aangescherpt en geperfectioneerd.

Minder kilo’s, meer neerwaartse druk

Voor een betere geleiding van de luchtstroom, is de achterspoiler 18 mm breder gemaakt en 46 mm hoger op zijn zwanenhalsbeugels gezet. Ondanks de vlakkere stand van de vleugel, wordt er in vergelijking met de A110 S toch 29 kilo meer neerwaartse druk op de achterwielen gegenereerd.

De zijskirts, frontsplitter en diffusor zijn gemaakt van koolstofvezel, en dragen eveneens bij aan de verbeterde aerodynamica. Ook de voorklep, het achterdek, de kuipstoelen en de wielen (met standaard Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks) zijn van lichtgewicht carbon. Alleen de wielen zorgen al voor een 12,5 kilo lager gewicht. De stoelen zijn 5 kilo lichter dan de standaardkuipen, en zelfs de zespuntsgordels zijn anderhalve kilo afgeslankt.

Alpine A110 R: specs zijn bekende kost

Instappen in de Alpine A110 R is als een ontmoeting met een dierbare vriend die je al een tijdje niet hebt gezien: de kuipstoelen omhelzen je innig. We klikken de gordels vast en starten de motor. Vergeleken met de Alpine A110 S is daar trouwens niets aan veranderd: ook in de nieuwe R-versie levert de 1,8-liter turbomotor een vermogen van 300 pk.

Je moet de A110 R niet zien als lichtgewicht supercar die speciaal ontwikkeld is voor trackdays op het circuit. Het is een klassieke sportwagen, met een laag gewicht, de motor in het midden van het chassis en de aandrijving op de achterwielen, waarin de bestuurder zich volledig kan concentreren op de voorwielen.

Wat maakt de A110 R uniek?

De technici van Alpine hebben het onderstel flink onder handen genomen. De A110 R is voorzien van nieuwe, hydraulisch verstelbare schokdempers van Sachs, die nauw samenwerken met de stijvere schroefveren van Öhlins en dikkere stabilisatorstangen (voor 10 procent stijver, achter 25 procent).

Je voelt het verschil in afstemming meteen: door de toegenomen stevigheid van het onderstel, is het contactgevoel met het asfalt veel intenser. De Alpine A110 R reageert verbazingwekkend scherp en ongekunsteld op de besturing. Transparanter wordt de terugkoppeling niet, en dat is precies wat je wilt wanneer je de grenzen van zijn kunnen aftast.

De auto dringt zich nooit op met onverwachte reacties, de gewichtsverplaatsing in snelle bochtcombinaties mondt nooit uit in een gevecht. Zelfs wanneer je bij het insturen van de bocht nog krachtig op het rempedaal staat, behoudt de auto keurig de lijn. De Alpine A110 R is geen slagersmes, maar een scalpel.

Alpine A110 R: prijs en concurrentie

Ondanks zijn hoog opgevoerde vermogen van 300 pk, klinkt de 1,8-liter viercilinder verrassend terughoudend. Maar dat is valse bescheidenheid: hij gehoorzaamt de bewegingen van het gaspedaal als een politiehond die op een pakwerker wordt afgestuurd.

Het vermogen laat zich rechtlijnig doseren en de achterwielen bijten zich zelfs zonder mechanisch sperdifferentieel rotsvast in het asfalt. De A110 R heeft maar 3,9 seconden nodig voor de honderdsprint. Dat is net zo snel als de 120 pk sterkere (en 45.710 euro duurdere) Porsche 718 Cayman GT4.

De A110 R is echter beslist geen bonus­aanbieding. Met een prijs van 116.290 euro is hij namelijk precies 30.000 euro duurder dan de gelijkgemotoriseerde Alpine A110 S. Voor die meerprijs krijg je een veel extremere variant, maar wat ons betreft wel de leukste die Alpine tot dusverre van de A110 gebouwd heeft.

Conclusie

Alpine streeft ultieme sportiviteit na door het gewicht zo laag mogelijk te houden. Maar dat niet alleen: de A110 R is een veel extremere auto dan je op basis van het gewichtsverschil à 34 kilo (ten opzichte van de S-versie) zou verwachten. De A110 R gedraagt zich uiterst lichtvoetig en laat zich met speels gemak over een slingerende bergweg of een spannend circuit sturen. Andere fabrikanten zouden een voorbeeld kunnen nemen aan deze auto.