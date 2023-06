Review: Alpine A110R is een levensgevaarlijke auto maar niet zoals jij denkt

De Alpine A110R is levensgevaarlijk. Dat wil zeggen: de jonge scooterrijder die minutenlang voor ons reed, keek zo vaak bewonderend om dat we op een gegeven moment vreesden dat hij tegen zijn voorligger zou klappen.

Wat is opvallend aan de Alpine A110R?

Met die scooterrijder is het goed gekomen. Hij sloeg zonder kleurscheuren af, maar niet voordat hij nog een keer vol bewondering naar onze testauto gekeken had. Dat is niet zo gek, want de Franse matblauwe sportwagen is een koppendraaier van jewelste. Als de pontificaal op het achterklepje gemonteerde spoiler niet de aandacht trekt, dan doen de speciale carbonwielen (die vanwege de luchtstroom voor en achter een verschillend design hebben) en de carbonmotorkap dat wel. En ook de van koolstofvezel en glasvezel gemaakte diffuser en de centraal geplaatste dubbele uitlaat zijn opvallende kenmerken.

Door al dat carbon - ook de kuipstoelen zijn hiervan gemaakt - is de R-versie van de Alpine 110 vederlicht, het lichtst van alle uitvoeringen. Als je hem op de weegschaal zou zetten, geeft-ie 1082 kilogram aan. De wielen bijvoorbeeld leveren een besparing op van 12,5 kilogram in vergelijking met de 110S. Deurhendels aan de binnenkant heeft de Alpine 110R niet; om het portier te openen, moet je aan een felrode lus trekken. Toch is het geen karige boel vanbinnen. Je hebt een, weliswaar klein, multimediascherm, airco, cruise control en elektrisch bedienbare ruitjes.

Wat is goed aan de Alpine A110R?

Het gewicht is verlaagd voor nog betere prestaties op het circuit, vertelt een Alpine-medewerker zodra we ons in de kuipstoel laten vallen - je kunt nauwelijks spreken van instappen, zo laag is de auto. We otteren wat met de racegordel, zetten onze voet op de rem en drukken op de ronde knop met de letter D.

Op advies van de Alpine-medewerker drukken we ook de sporttoets op het stuurwiel in, want met die, zo verzekert hij ons, activeer je de leukste rijstand. Track is ook grappig voegt hij eraan toe, maar dan schakelt de auto alle rijassistentiesystemen uit. Dank je de koekoek denken we, we heten geen Max Verstappen en rijden niet op het circuit.

We halen onze voet van de rem en voorzichtig rijden we weg. Met 300 pk onder het gaspedaal en een 0 tot 100-sprintje in slechts 3,9 seconden belanden we zo in de fraai aangelegde tuin van de woning tegenover ons, denken we hardop. Maar niets is minder waar: de Alpine trekt rustig op en rijdt uiterst beschaafd weg. Dat verrast ons een beetje. We horen achter ons wel wat gerommel, de A110 heeft een middenmotor, maar je kunt het gas heel fijntjes doseren.

Als we de smaak eenmaal goed te pakken hebben, trappen we het gaspedaal dieper in. De 1,8-liter viercilinder is niet groot maar de dubbele uitlaat produceert een machtige grom. Zodra we het gas loslaten, knalt de uitlaat dusdanig dat het lijkt alsof we een afslag gemist hebben en op een militair oefenterrein terecht zijn gekomen. De Alpine stuurt messcherp en vertoont een speels rijkarakter, mede omdat-ie zo licht is. De zeventrapsautomaat schakelt razendsnel op, maar wie dat wil, kan ook zelf aan de slag met schakelflippers achter het stuur. De Franse coupé remt fantastisch, maar is dan ook uitgerust met een speciaal remsysteem van Brembo, inclusief composiet remschijven met een diameter van 320 mm.

Als je in de sportstand rijdt, moet je niet teveel last van je rug hebben. Alles wat onder de auto gebeurt, wordt keihard aan de inzittenden doorgegeven. Als je dit te extreem vindt, kun je overschakelen naar de normale rijstand. Ook dan merk je dat het onderstel straf is, maar proef je zowaar wat comfort en is de Alpine beter geschikt voor dagelijks verkeer. Al kun je dan altijd nog beter een van de minder radicale versies van de A110 nemen. Radicaal wil overigens niet zeggen dat er geen plek voor bagage is. Er is opbergruimte onder de 'motorkap' en onder het achterklepje; meer dan voldoende voor een weekendje weg of zelfs een weekje.

Wat kan beter aan de Alpine A110R?

Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. De A110R heeft geen binnenspiegel. Die heeft ook geen zin want de 'achterruit' is uit carbon vervaardigd. Zodra je de achteruit inschakelt, laat een camera zien wat zich achter de auto bevindt, maar op andere momenten misten we de binnenspiegel toch. Verder waren we op een gegeven moment de racegordels van Sabelt, waarbij je telkens twee gespen moet vastklikken, een beetje moe. Een beetje muggenziften is dat wel, want de A110R is nu eenmaal geïnspireerd op de autosport.

Wat moet dat kosten dan?

De A110R is de duurste Alpine die je momenteel kunt kopen. Hij maakt je 119.990 euro lichter. Dat is veel geld maar bedenk wel dat je de meest radicale (vandaar de letter R in de modelnaam) Alpine van nu hebt, die als het moet 285 km/h rijdt. Bovendien wordt-ie zowat helemaal met de hand gebouwd. Dat kost tijd en daarmee zijn we aangekomen bij een tegenvaller voor wie zo'n A110R wel ziet zitten: de oplage is zéér beperkt. Dit jaar komen twee exemplaren naar Nederland en volgend jaar vier. Maar die zes stuks zijn allemaal al vergeven ...

Wat vind ikzelf van de Alpine A110R?

Ik moet het schoorvoetend toegeven dat de A110R de eerste Alpine is die ik gereden heb. Meteen de meest radicale versie dus. Dat is te merken, maar toch zit je niet continu in een hitsig sportcoupeetje waarbij je na het uitstappen eerst moet checken of al je organen nog op hun juiste plek zitten. Vooral niet als je in de normale stand rijdt, die trouwens voor andere auto's allesbehalve normaal is. Het design is echter iets te radicaal naar mijn smaak. Vooral de spoiler achter is niet mijn ding.

Het speelse en lichtvoetige rijkarakter heeft mij echter volledig overtuigd, dus ik neem graag een A110 GT. Die heeft geen spoiler, is 40.000 euro goedkoper en uitgerust met normale veiligheidsgordels. Waar kan ik tekenen?