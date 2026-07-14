Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe volledig elektrische opvolger

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

In juni rolde de voorlopig laatste Alpine A110 van de assemblagelijn in het Franse Dieppe. De fabriek wordt momenteel gereed gemaakt voor de productie van zijn opvolger, die volledig elektrisch is. Met die opvolger wordt al uitvoerig getest en Auto Review kwam het prototype tegen in Engeland.

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Het Engelse Festival of Speed in Goodwood is tegenwoordig een rijdende tentoonstelling van de allernieuwste modellen en zelfs prototypes. Alpine nam de A110 Future mee, een verhuld voorproefje van hun nieuwe elektrische tweezits sportwagen.

Alpine A110 op gloednieuw platform

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV
vanaf € 36.990.

Ontdek 'm nu

De nieuwe A110 krijgt een speciaal door Alpine ontwikkeld platform, het Alpine Performance Platform (APP) geheten. De auto op de foto’s is een zogenaamde ‘mule’, een samenraapsel van dit nieuwe platform en carrosserie- en interieurdelen van de oude A110. Dat plaatwerk kan niet helemaal verhullen dat de nieuwe A110 aan alle kanten groeit, waarbij vooral de brede ‘heupen’ opvallen. De nieuwe A110 krijgt twee motoren achterin, waardoor ook de spoorbreedte toeneemt. De grootste vraag is hoeveel de nieuwe A110 in gewicht stijgt ten opzichte van de oude, die slechts 1100-1200 kilo weegt. Alpine mikt op een gewicht ónder de 1500 kilo, wat een huzarenstukje is voor een EV.

Slim geplaatste accu's

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Alpine geeft al wel foto’s vrij van het nieuwe platform. Wat direct opvalt is dat het batterijpakket niet in de bodem is verwerkt. Zo’n ‘skateboard’-platform is prima (en nodig) bij bijvoorbeeld gezinsauto’s, maar maakt een sportwagen onnodig hoog.

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Alpine kiest ervoor om twee losse batterijen op de assen te plaatsen, wat moet zorgen voor een ideale gewichtsverdeling én de mogelijkheid om een lage auto met een lage zit te bouwen. Hoeveel vermogen die accu’s leveren is nog niet openbaar, wél is de A110 voorzien van 800v architectuur.

Ruimte voor een - grotere - 2+2

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Het Alpine Performance Platform is overigens modulair. Dat betekent niet alleen dat het verlengd kan worden – zo komt er een langere 2+2 -, ook leent het Alpine Performance Platform zich voor brandstof- en hybride aandrijflijnen. Op die manier wil Alpine ook kunnen opereren op markten waar elektrificatie wat minder vanzelfsprekend gaat.

Op de Autosalon van Parijs toont Alpine in oktober iets meer van hoe de A110 eruit komt te zien, de echte onthulling volgt in 2027. Vanaf dan wordt de EV A110 voor een groot deel met de hand gebouwd in Dieppe, samen met de A390 crossover. Prijzen zijn nog niet bekend. Ook vertelt Alpine niet wanneer de beloofde Spider komt.

Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe

Auto Review sprak uitgebreid met Antony Villain, ontwerper van de oude én nieuwe Alpine A110 (de man rechts op de foto hierboven, de man links is Alpine testrijder Laurent Hurgon). Het interview met Villain lees je binnenkort in ons magazine.

Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Het grote vakantienummer
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact