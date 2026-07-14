Onder deze oude Alpine A110 schuilt de nieuwe volledig elektrische opvolger

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In juni rolde de voorlopig laatste Alpine A110 van de assemblagelijn in het Franse Dieppe. De fabriek wordt momenteel gereed gemaakt voor de productie van zijn opvolger, die volledig elektrisch is. Met die opvolger wordt al uitvoerig getest en Auto Review kwam het prototype tegen in Engeland.

Het Engelse Festival of Speed in Goodwood is tegenwoordig een rijdende tentoonstelling van de allernieuwste modellen en zelfs prototypes. Alpine nam de A110 Future mee, een verhuld voorproefje van hun nieuwe elektrische tweezits sportwagen.

Alpine A110 op gloednieuw platform

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De nieuwe A110 krijgt een speciaal door Alpine ontwikkeld platform, het Alpine Performance Platform (APP) geheten. De auto op de foto’s is een zogenaamde ‘mule’, een samenraapsel van dit nieuwe platform en carrosserie- en interieurdelen van de oude A110. Dat plaatwerk kan niet helemaal verhullen dat de nieuwe A110 aan alle kanten groeit, waarbij vooral de brede ‘heupen’ opvallen. De nieuwe A110 krijgt twee motoren achterin, waardoor ook de spoorbreedte toeneemt. De grootste vraag is hoeveel de nieuwe A110 in gewicht stijgt ten opzichte van de oude, die slechts 1100-1200 kilo weegt. Alpine mikt op een gewicht ónder de 1500 kilo, wat een huzarenstukje is voor een EV.

Slim geplaatste accu's

Alpine geeft al wel foto’s vrij van het nieuwe platform. Wat direct opvalt is dat het batterijpakket niet in de bodem is verwerkt. Zo’n ‘skateboard’-platform is prima (en nodig) bij bijvoorbeeld gezinsauto’s, maar maakt een sportwagen onnodig hoog.

Alpine kiest ervoor om twee losse batterijen op de assen te plaatsen, wat moet zorgen voor een ideale gewichtsverdeling én de mogelijkheid om een lage auto met een lage zit te bouwen. Hoeveel vermogen die accu’s leveren is nog niet openbaar, wél is de A110 voorzien van 800v architectuur.

Ruimte voor een - grotere - 2+2

Het Alpine Performance Platform is overigens modulair. Dat betekent niet alleen dat het verlengd kan worden – zo komt er een langere 2+2 -, ook leent het Alpine Performance Platform zich voor brandstof- en hybride aandrijflijnen. Op die manier wil Alpine ook kunnen opereren op markten waar elektrificatie wat minder vanzelfsprekend gaat.

Op de Autosalon van Parijs toont Alpine in oktober iets meer van hoe de A110 eruit komt te zien, de echte onthulling volgt in 2027. Vanaf dan wordt de EV A110 voor een groot deel met de hand gebouwd in Dieppe, samen met de A390 crossover. Prijzen zijn nog niet bekend. Ook vertelt Alpine niet wanneer de beloofde Spider komt.





Auto Review sprak uitgebreid met Antony Villain, ontwerper van de oude én nieuwe Alpine A110 (de man rechts op de foto hierboven, de man links is Alpine testrijder Laurent Hurgon). Het interview met Villain lees je binnenkort in ons magazine.