Dit is Honda’s antwoord op de Kia EV3 en Skoda Elroq

De Honda 0 Alpha is echt een nieuwe concept car. Hij lijkt enorm op een studiemodel uit januari 2025, maar de Honda 0 Alpha is kleiner en goedkoper.

In januari 2025 onthulde Honda twee futuristische prototypes die al in 2026 op de markt moeten komen. De Honda 0 Saloon en de Honda 0 SUV vielen op door hun jaren 70-trekjes. In het onderstaande artikel zie je aan welke spannende studiemodellen uit die tijd de nieuwerwetse Honda’s ons doen denken.

Honda 0 Alpha: prijs en levertijd

Nu, ruim tien maanden later, wordt de Honda 0 Alpha onthuld. De toevoeging ‘Alpha’ is belangrijk, want daarmee wil Honda zeggen dat dit het basismodel van de Honda 0-modellenreeks wordt. De makkelijkste en goedkoopste manier om in een Honda 0 te rijden. Hij komt wel een jaar later op de markt: in 2027.

De 0 Alpha staat op hetzelfde platform als de sedan en de grotere SUV. Hij gaat de strijd aan met populaire modellen als de Kia EV3 en Skoda Elroq. Houd rekening met een basisprijs van zo’n 40.000 euro. Honda maakt er geen geheim van dat Japan en India voorrang krijgen, dus mogelijk komt de opvallende SUV pas in 2028 (of later) naar Europa.

Alleen foto's, geen specificaties

Misschien is het daarom maar goed ook dat Honda nog niet strooit met indrukwekkende specificaties. Voor nu kunnen we alleen plaatjes kijken. En wat we daarop zien, maakt de tongen los. Vooral de loodrechte achterkant met U-vormige verlichting springt in het oog. Over het zicht rondom hebben we onze twijfels, want de C-stijlen – als je daar nog van kunt spreken – zijn werkelijk kolossaal.