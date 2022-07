De Opel Mokka-e en Peugeot e-2008 zijn onderhuids gelijk. Beide hebben eind vorig jaar een technische update gehad, met als gevolg een iets betere actieradius. Opel belooft nu een bereik van 338 kilometer voor de Mokka-e. Wat daarvan overblijft op de Nederlandse snelweg? Om dat te beantwoorden hebben we de Opel Mokka-e actieradius gemeten bij 100 km/h en 130 km/h.

De DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208 en Peugeot e-2008 zijn relatief betaalbare elektrische auto's met een bruikbare actieradius. Allemaal hebben ze een 136 pk en 260 Nm leverende elektromotor, gekoppeld aan een 50 kWh-batterij (netto: 45 kWh). Ze kunnen snelladen, met 'slechts' 100 kW, en zitten qua bereik tussen de 330 en 350 kilometer.

Voorheen gaf Opel voor de Mokka-e een bereik op van 317 kilometer. Na de update eind 2021 is dat 338 kilometer geworden. Opel monteert nu banden met een nog lagere rolweerstand en heeft de efficiency van de verwarming en airco geoptimaliseerd. Heeft dat echt gewerkt? We gaan het zien.

Opel Mokka-e: actieradius bij 100 km/h

Om een indicatie te krijgen van het werkelijke bereik van de Mokka-e bij 100 km/h hebben we een testrondje afgelegd van 80 kilometer. Het begin- en eindpunt was hetzelfde, dit om de invloed van wind en hoogteverschillen zo klein mogelijk te houden. We hebben de afstand afgelegd op de actieve cruisecontrol en de auto in de normale modus gezet. Buiten was het 23 graden.

Na bijna een uur rijden, maken we een foto van de verbruiksmeter: 15,9 kWh/100 km zegt-ie, wat overeenkomt met een range van 283 kilometer. Is dat goed? Om dat te bepalen, pakken we zijn broertjes erbij. We reden de Opel Corsa-e in de zomer van 2020 en scoorden toen: 15,4 kWh/100 km en 295 kilometer. Iets beter dus, maar de Corsa-e is ook kleiner en lichter.

De Peugeot e-2008 is in die zin een betere match. Die hadden we in december 2020 te logeren (dus vóór de aanpassingen van een jaar later) en dat heeft invloed op het verbruik. Collega Igor ging op pad bij 8 graden Celsius, schakelde wél de Eco-modus in, maar scoorde niet veel minder goed dan wij nu met de Opel: 16,2 kWh/100 km en 278 kilometer.

Opel Mokka-e: actieradius bij 130 km/h

Een actieradiustest doen met 130 km/h is altijd lastig. Het is zo druk op de Nederlandse wegen dat je nauwelijks de wettelijke avondlimiet kunt aanhouden. Maar toch gingen we ervoor zitten, op een vrijwel windstille avond bij nog steeds zo'n 20 graden. Het resultaat hadden we kunnen voorspellen: met de meeste elektrische auto's moet je nou eenmaal geen 130 gaan rijden.

De Mokka-e wordt bij die snelheid opeens veel dorstiger, wat logisch is. Hij klokt er 22,8 kWh/100 km doorheen, wat hem een actieradius oplevert van slechts 197 kilometer. De Corsa-e en e-2008 haalden in onze vorige tests respectievelijk 23,0 kWh/100 km (196 kilometer) en 23,3 kWh/100 km (193 kilometer).

Conclusie

Hebben de technische aanpassingen van Opel de Mokka-e zuiniger gemaakt? Misschien, want in beide actieradiustests haalt de stekker-suv betere cijfers dan zijn broertje e-2008, die de aanpassingen niet had en ook nog eens in de Eco-modus stond. Al kan het ook deels de invloed van het weer zijn geweest. Elektrische auto's houden niet van kou en de Peugeot werd bij 8 graden aan het werk gezet. De Opel was lekker warm.

