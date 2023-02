Skoda Enyaq iV met kleine batterij (iV 60, 58 kWh): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

393 kilometer is de officiële actieradius van de Skoda Enyaq iV met 58 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Ditmaal testen we de actieradius van de Skoda Enyaq iV met de kleinste batterij. Skoda noemt deze versie de iV 60 en dat is een beetje vreemd, want de bruikbare accucapaciteit bedraagt 58 kWh. Het is ook niet de brutowaarde, want de hele batterij meet 62 kWh. Hoe dan ook: wij gaan uit van 58 kWh.

Fun fact: de Skoda Enyaq iV mag dan familie zijn van de Volkswagen ID.4, de instapbatterij van de ID.4 is kleiner (52 kWh). Want bij Skoda krijg je negen accumodules en Volkswagen plaatst er acht. Als er ooit een Enyaq iV met 52 kWh naar Nederland komt, dan heet die versie logischerwijs iV 50. Maar we draven door, laten we gaan rijden.

Huishoudelijke mededelingen: we rijden onze vaste testroute van 100 kilometer, overdag en ’s avonds. Het is droog, en staat weinig wind en de temperatuur schommelt rond de 8 graden. Kortom, een mooie winterdag.

Het gemiddelde stroomverbruik staat op de rechterfoto, het een na onderste getal.

Skoda Enyaq iV 60 (58 kWh): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Skoda Enyaq iV 60 onder deze weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 18,5 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij van 58 kWh helemaal leeg, dan kom je 313 kilometer ver. Een ‘kleine batterij’ staat dus niet gelijk aan ‘peentjes zweten van de actieradiusstress’.

Benieuwd naar de verschillen, pakken we onze eerdere actieradiustest van de Skoda Enyaq iV 80 erbij. Toen was het ook droog, helder en ongeveer 8 graden. Bij 100 km/h kwam het stroomverbruik uit op 19,1 kWh/100 km. Dat verschil is bijna nihil. Zijn actieradius bedroeg 402 kilometer, dankzij de grote batterij van 77 kWh.

Skoda Enyaq iV (58 kWh): actieradius bij 130 km/h

Hoe bracht de iV 60 het ervan af op 130 km/h? De iV 80 klokte 26,2 kWh/100 km en de iV 60 dook er iets onder met 25,6 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 226 kilometer.

Je weet van jezelf hoe zwaar je rechtervoet is en dus of je voldoende hebt aan 226 kilometer. Draai je regelmatig de Duitse autobahn op, dan is de extra zekerheid van het grote accupakket wel lekker.

Conclusie

Een klein softijsje is meestal niet veel kleiner dan een groot hoorntje. Bij de Enyaq iV bedraagt het verschil in actieradius tussen 58 en 77 kWh in de echte wereld maar 90 kilometer. Wiskundig gezien is het geen verrassing dat je met een batterij die 33 procent groter is ook ongeveer een derde verder komt, maar nu het zo uitgeschreven staat ga je toch nadenken: is 90 kilometer extra range de meerprijs van 6000 euro waard? Op een auto van ongeveer 50 mille kan jouw antwoord een volmondig ‘ja’ zijn, maar ‘nee’ is ook een prima standpunt als je weinig lange ritten maakt. Heb jij nu ook zo’n zin in softijs?