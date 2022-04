Rijbereik MG5 Electric: actieradius gemeten bij 100 km/h

MG laat de Nederlandse autopers kennismaken met de MG5 Electric bij de nieuwe MG Brandstore in Nijmegen. Mazzel voor ons, want de testroute voor onze actieradiustest ligt daar vlakbij. Een rondje van circa honderd kilometer, die we afleggen met een snelheid van 100 km/h. Er was helaas geen tijd voor de gebruikelijke 130 km/h-test.

We gebruiken het gemeten stroomverbruik om de totale actieradius te bereken. Onze testauto is een MG5 Electric Long Range met een accucapaciteit van 61,1 kWh. Onthoud dat getal voor later.

MG5 Electric: actieradius bij 100 km/h

Als je constant honderd rijdt met de MG5 Electric Long Range, kom je 347 kilometer ver. We meten namelijk een keurig stroomverbruik van 17,6 kWh/100 km (zie foto). De weersomstandigheden werken mee, want er staat weinig wind en het is 17 graden. De elektrische verwarming hoeft dus niet hard te werken.

Je zult begrijpen dat 100 km/h rijden over een afstand van 100 kilometer, een heel andere test is dan de WLTP-cyclus. Wij zijn gewoon benieuwd hoe ver je komt als je met een volle batterij de snelweg opdraait en met 100 km/h door Nederland banjert. De snelheid die we overdag allemaal rijden. En toch komt het echte rijbereik van 347 kilometer verrassend dicht in de buurt van de WLTP-actieradius van 400 kilometer.

Actieradius MG ZS EV en Volkswagen ID.3

De MG ZS EV actieradius bedraagt 376 kilometer. Dan gaan we uit van de grote batterij van 70 kWh en een stroomverbruik van 18,6 kWh/100. De MG5 Electric is dus iets zuiniger dan zij suv-broer, maar dat verwacht je ook van een lage stationwagon.

De Volkswagen ID.3 is nog zuiniger dan de elektrische stationwagon: 16,3 kWh/100 km. Zo komt hij met een iets kleinere batterij (58 versus 61,1 kWh) toch verder op een acculading stroom. De actieradius van de Volkswagen ID.3 bedraagt maar liefst 355 kilometer.

Conclusie

De MG5 Electric is een nuchtere, praktische en relatief betaalbare auto. Daar sluit een rijbereik van 347 kilometer voor de Long Range-versie met 61,1 kWh, keurig bij aan.