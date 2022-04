Eerste review MG5 Electric (2022): rijdt heel Nederland straks in deze elektrische stationwagon?

Wat is opvallend aan de MG5 Electric (2022)?

De grote aantrekkingskracht van de MG5 Electric is zijn kofferbak. Achter in ’s werelds eerste elektrische stationwagon past 479 tot 1367 liter aan bagage. Dat is netjes, maar niet geweldig. Een Volkswagen Golf Variant heeft dezelfde buitenmaten, maar vervoert 611 tot 1642 liter. Daar bestaat echter geen elektrische versie van …

De bagageruimte mag dan niet enorm zijn, de vorm is praktisch: de wanden zijn recht en de bak is een meter breed. De laadvloer is in hoogte verstelbaar, maar hij ligt toch niet in één lijn met de neergeklapte rugleuning. De MG5 Electric kan 500 kilo trekken – genoeg voor een fietsendrager met twee elektrische fietsen.

Wat zijn de pluspunten van de MG5 Electric (2022)?

Voor 36.985 euro koop je de elektrische stationwagon met de Long Range-batterij van 61,1 kWh. De echte MG5 Electric actieradius bedraagt ongeveer 350 kilometer en dat is een prima afstand. Snelladen doet hij met maximaal 87 kW – laden tot 80 procent duurt 40 minuten. Kia EV6- en Hyundai Ioniq 5-rijders lachen hierom, maar die modellen zitten in een hogere prijsklasse.

De MG5 Electric rijdt comfortabel. Het onderstel maakt een volwassen indruk en incasseert drempels zonder bokken. De besturing is wel opvallend vaag en licht – een afknapper voor de sportieve rijder. Niet dat hij de weg naar de MG-dealer weet te vinden ...

De 156 pk en 280 Nm sterke elektromotor van onze Long Range-testauto zorgt voor soepele sprintjes in de stad en maakt inhaalacties op de snelweg een makkie. Remenergie terugwinnen kan in drie standen en je wisselt eenvoudig met de schakelaar op de middenconsole. Afremmen op de motor werkt soepel, maar we missen one pedal driving.

Een lage prijs betekent dat er bespaard moest worden. De interieurontwerpers hebben er het beste van gemaakt, door de harde plastics een fraaie kleur of vorm te geven. Op het aantal pixels is niet bezuinigd, dus je kijkt naar een haarscherp touchscreen en een duidelijk digitaal instrumentarium. En ondanks de besparingen, vallen de portieren dicht met een stevige plof en voelen de hendels achter het stuur solide aan.

Wat zijn de minpunten van de MG5 Electric (2022)?

De grootste ergernis is de onhandige temperatuurregeling via het touchscreen: de digitale pijltjes waarmee je het interieur warmer of kouder maakt, zijn mi-nus-cuul. Het is dan ook bijna onmogelijk om tijdens het rijden op het juiste icoontje te drukken. Als een automerk zijn fysieke knoppen onderbrengt in het touchscreen, laten het dan enorme iconen zijn, naar Volvo’s voorbeeld.

Passagiers op de achterbank hebben genoeg hoofdruimte, maar met een lange bestuurder houdt de beenruimte niet over. Staat de voorstoel ook nog in zijn laagste stand, dan kan de passagier op de achterbank zijn schoenen er moeilijk onder steken.



Wanneer komt de MG5 Electric naar Nederland en wat is de prijs?

De prijzen van de MG5 Electric beginnen 33.985 euro voor de goedkoopste uitvoering en de kleinste batterij en lopen op tot 38.485 euro voor de duurste uitvoering met de grootste batterij. Dat klinkt misschien niet goedkoop, maar in het elektrische C-segment ben je al snel 40 mille kwijt.

MG pocht met een korte levertijd, waardoor je nog snel de EV-subsidie van 3350 euro kunt aanvragen. De bodem van de subsidiepot begint in zicht te raken. MG-dealer van Mossel levert de auto met het optionele grijze interieur zonder meerprijs – een voordeeltje van 1000 euro.

Wat vind ikzelf van de MG5 Electric (2022)?

Ik mag de MG5 Electric wel. Alleen de klep van de laadpoort op neus verraadt dat deze anonieme stationwagon elektrisch is. We krijgen nooit elke Nederlander in een elektrische auto, als automerken alleen maar suv-achtige ruimteschepen bouwen die 50 mille kosten.

Bij een nuchter model horen nuchtere verwachtingen. Wat dat betreft voldoen de kofferbak van 479 tot 1367 liter en de actieradius van ongeveer 350 kilometer prima. Ik stoor me wel aan de vage besturing (het volwassen onderstel verdient beter) en de onhandige klimaatregeling. De ontwerper die zulke onhandig kleine knoppen bedenkt, snapt duidelijk niet hoe praktisch een stationwagon hoort te zijn.