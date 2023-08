TEST: 4 dingen die MG5 Electric beter doet dan Volkswagen Passat Variant

De Volkswagen Passat Variant is een kei van een stationwagon, maar hij is niet perfect. Dat bewijst de volledig elektrische MG5 Electric in een directe vergelijking.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 8. We belichten hier het handjevol pluspunten van de MG5 Electric.

1. Elektrische MG5 rijdt lekker stil

De MG5 heeft een elektrische aandrijflijn en die is lekker stil. Ook bij krachtig accelereren fluistert de elektromotor, terwijl de 1.5 TSI benzinemotor in de Volkswagen duidelijk aanwezig is. De viercilinder brult niet, maar je hoort hem wel.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

2. Elektrisch rijden gaat soepel

De verbrandingsmotor mag de Passat dan een grote actieradius geven, op het gebied van kracht en verfijning is de EV duidelijk de volgende stap in de evolutie van de auto. De elektrische aandrijflijn van de MG5 geeft je soepel en krachtig optrekken, plus snelle reacties op het gaspedaal, ook al rijd je in de Eco-stand. Voor het terugwinnen van remenergie kun je kiezen uit drie standen, maar volwaardige one pedal driving is er helaas niet bij.

3. De MG5 is sneller dan de Passat

De MG5 Electric trekt niet alleen soepeler op, hij klaart de klus ook sneller. De honderdsprint duurt maar 7,5 seconden, terwijl de Volkswagen Passat Variant daar 8,8 tellen over doet. De MG sprint ook sneller naar de 50 km/h (handig in de stad) en sneller naar de 150 km/h (handig op de snelweg na 19.00 uur).

De Volkswagen met benzinemotor heeft wel een hogere topsnelheid (214 vs. 185 km/h), maar hoe vaak profiteer je daar nou helemaal van?

4. De MG is véél goedkoper

Als we rekening houden met de testrelevante opties, is de elektrische stationwagon ruim 16 mille goedkoper in aanschaf. Dan hebben we het over 40.385 euro voor de MG5 Electric Long Range in Luxury-uitvoering en een aangeklede Passat Variant 1.5 TSI die voor 56.667 euro in de prijslijst staat. En dan komt de MG ook nog in aanmerking voor 2950 euro EV-subsidie.

Wie trouwens twijfelt aan de betrouwbaarheid van de techniek of de bouwkwaliteit van de MG, slaapt ‘s nachts toch lekker dankzij de zeven jaar garantie. Bovendien betaal je in 2023 en 2024 geen wegenbelasting. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog altijd niet duidelijk.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 8/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.