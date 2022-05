Renault Megane E-Tech Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Wij testen de actieradius van de Renault Megane E-Tech Electric in de praktijk, op de Nederlandse snelweg bij 100 en 130 km/h. Haalt de elektrische Renault zijn officiële bereik van 450 kilometer?

Bij de snellader staan we naast een Volkswagen ID.3. Die bedien je met hinderlijke touchknoppen en onhandige sliders. Gelukkig heeft de Renault Megane E-Tech Electric gewone, vertrouwde knoppen. Dat werkt zó fijn. De elektrische Megane staat dus al op voorsprong, en dan moet de actieradiustest nog beginnen.

De testritten verlopen soepel: zowel overdag (100 km/h, 19 graden) als ’s avonds (130 km/h, 18 graden) is het rustig op de weg, dus we kunnen mooi constant rijden. Bovendien hoeft de airco bijna niets te doen. De route begint en eindigt op hetzelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Opvallend: het keerpunt (snelweg af, over het viaduct, snelweg op) had grote gevolgen voor de gemiddelde snelheid (zie foto’s). We reden toch echt 100 en 130 km/h.

Renault Megane E-Tech Electric: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Renault Megane E-Tech Electric een gemiddeld stroomverbruik van 15,4 kWh/100 km. Dat is voor de EV60-versie met 220 pk. Zou je een volle batterij van 60 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 389 kilometer ver.

Renault communiceert een WLTP-actieradius van 450 kilometer en maakt daarbij geen onderscheid tussen de standaard smalle 18-inch en de iets bredere en grotere 20-inch banden van onze testauto. Bovendien is de WLTP-test anders dan onze 100 km/h-test – je hoeft maar een paar keer binnendoor te rijden om niet 389 maar ruim 400 kilometer ver te komen op een volle accu.

De Volkswagen ID.3-actieradius hebben we ook getest, in november 2020. Toen was het kouder (11 graden) en klokten we 16,3 kWh/100 km. Dat is een verschil van 0,9 kWh/100 km, stroom die waarschijnlijk werd opgesnoept door de verwarming. Het lijkt erop dat de Renault Megane E-Tech Electric en de Volkswagen ID.3 ongeveer even zuinig zijn.

Renault Megane E-Tech Electric: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h – nog steeds een legale snelheid op sommige plekken en tijden – loopt het stroomverbruik op tot gemiddeld 23,5 kWh/100 km. Een bruikbare capaciteit van 60 kWh geeft een 130 km/h-actieradius van 255 kilometer. Grappig: de Eco-monitor in de auto prijst onze groene rijgedrag: 130 km/h, Eco-rijder.

Bij de Volkswagen ID.3 schrokken we destijds van het hoge stroomverbruik bij 130 km/h: 25,8 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 224 kilometer. Natuurlijk werkte de frisse buitentemperatuur van 5 graden Celsius destijds niet mee.

Conclusie

Met de Renault Megane E-Tech Electric doen we zulke actieradiustests voor ons plezier. De elektrische hatchback ligt stevig op de weg, is soepel geveerd en de bediening is lekker eenvoudig.

Aangezien het geen grote, hoge suv is, valt het stroomgebruik mee en kom je ver op een acculading stroom. 389 kilometer als je constant 100 km/h rijdt en 255 kilometer bij 130 km/h. Dat doet een 69.333 euro kostende BMW iX3 niet beter. De Megane E-Tech Electric EV60 met 220 pk en de Volkswagen ID.3 met 58 kWh en 204 pk zijn wel aan elkaar gewaagd. Maar alleen de Renault heeft echte knoppen …