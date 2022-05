Dus jij wilt naar de Formule 1-race op Circuit Zandvoort? Dan heb je pech!

Jammer joh! Alle kaarten voor de Formula 1 Dutch Grand Prix op het Circuit Zandvoort zijn uitverkocht. De tickets voor de kwalificatie op zaterdag 3 september en de race op zondag 4 september waren binnen no time weg. Alleen voor vrijdag 2 september zijn nog enkele toegangsbewijzen beschikbaar.

De Formula 1 Dutch Grand Prix mag dit jaar doorgaan met volledig publiek. In 2021 waren de coronamaatregelen nog van kracht, dus werden er minder kaarten in omloop gebracht. De mensen die er niet bij mochten zijn, werden doorgeschoven naar komende september. Maar inmiddels zijn ook alle andere kaarten verkocht. Mocht je per se nog naar het Circuit Zandvoort willen om Max Verstappen te zien winnen (hopelijk), dan moet je kijken of je van iemand een ticket kan overnemen.

Laatste kaarten Formula 1 Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort

Voor vrijdag 2 september zijn echter nog een paar kaartjes beschikbaar. Die zijn in handen van supermarktketen en Max-sponsor Jumbo en worden voor de helft van de prijs verkocht bij bepaalde actie-artikelen. Maar ja, wil je op vrijdag naar het circuit? Echte race-actie zul je niet zien, want de Formule 1-jongens komen alleen naar buiten voor een vrije training.

Grand Prix van Rusland wordt definitief niet vervangen

Overigens telt het huidige Formule 1-seizoen definitief één race minder. Het totale aantal gaat van 23 naar 22 omdat de Russische Grand Prix niet wordt vervangen. De invasie in Oekraïne heeft de Formule 1-organisatie doen besluiten om ook alle toekomstige races in Rusland te schrappen. Heel gek, racen in Saoedi-Arabië (een land dat oorlog voert in Jemen en daar oorlogsmisdrijven pleegt) is kennelijk geen enkel probleem.