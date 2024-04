Nederlanders laten de auto vaker staan voor een tweedehands vouwfiets

Nieuws

Volgens onderzoek van Marktplaats.nl geeft ruim een derde (35%) van de Nederlanders aan in de afgelopen vier jaar minder de auto te hebben gepakt. In dezelfde tijd is het animo voor vouwfietsen juist met 71% toegenomen …

Er zijn meerdere redenen waarom we de auto vaker laten staan. We pakken vaker de (elektrische) fiets, zijn dichter bij huis of thuis gaan werken en vinden brandstof te duur. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim duizend Nederlanders van 25 tot en met 65 jaar, uitgevoerd in opdracht van Marktplaats.



Meer vouwfietsen en elektrische fietsen



Dat Nederlanders vaker de fiets pakken, is terug te zien in het zoekverkeer van Marktplaats. De grootste online handelsplaats van Nederland zag de interesse in vouwfietsen toenemen met 71 procent. Het animo voor elektrische fietsen groeide in vier jaar tijd met 132 procent.

Top vijf meest gebruikte vervoersmiddelen onder Nederlanders

Benzineauto Gewone fiets Elektrische fiets Trein Bus

Met de auto naar de sportschool



Voor de autoliefhebbers die zich afvragen wat iemand bezielt om niet in de auto te stappen maar op de vouwfiets te klimmen, biedt het onderzoek ook antwoorden. De top vijf redenen om een andere mobiliteitsvorm te kiezen, zijn weersomstandigheden (35%), kostenbesparing (33%), gemak (33%), sneller op de bestemming willen zijn (32%) en het vermijden van drukte op de weg (20%).

Opvallend dat duurzaamheid er niet tussen staat. De fiets pakken omdat het beter is voor het milieu dan de auto, is pas de zesde reden (19%). Daarover gesproken: voor afstanden van minder dan vijf kilometer pakt bijna 30% van de Nederlanders het liefst de auto.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 19% van de sportschoolbezoekers de auto pakt. Dat nemen we deze jongens en meisjes niet kwalijk, want dat zijn vast de meest gespierde types die elke vouwfiets zo aan gort trappen.