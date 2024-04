Nieuwe Tesla Model Y Long Range RWD: 67 km erbij en 3000 euro eraf

Nieuws

Er bestond al een Tesla Model Y Long Range met twee elektromotoren, maar nu komt er een uitvoering bij met alleen achterwielaandrijving. Die komt verder en kost minder.

Tesla krijgt concurrentie uit onverwachte hoek: de elektrische Renault Scenic met 625 kilometer (!) range maakte de Model Y Long Range All-Wheel Drive een beetje belachelijk. De bestaande Long Range-uitvoering kwam tenslotte maar 533 kilometer ver op een acculading stroom. Dat scheelt bijna 100 kilometer!

Tesla Model Y Long Range RWD: 600 kilometer

De nieuwe uitvoering van de Model Y weet dat actieradiusgat niet volledig te dichten, maar zijn opgegeven rijbereik van 600 kilometer is evengoed indrukwekkend. Volgens Tesla zijn de enkele motor op de achterwielen, de energiedichte batterij, de standaard warmtepomp en de banden met lage rolweerstand te danken voor het lage energieverbruik van 14,9 kWh/100 km.

De reden dat de Renault Scenic E-Tech een nóg groter uithoudingsvermogen heeft, zit ‘m vooral in het simpele feit dat Renault een forsere batterij plaatst. De elektrische Scenic is niet per se zuiniger. Hij heeft 87 kWh tot zijn beschikking terwijl het accupakket van de Model Y Long Range ongeveer 75 kWh bevat.

Prijs Tesla Model Y Long Range RWD



De nieuwe Tesla Model Y Long Range met achterwielaandrijving kost 49.990 euro. De verwachte levertijd is 2 tot 4 weken, dus de Gigafactory in Berlijn is er klaar voor. Daarmee is-ie wat prijs betreft keurig gepositioneerd tussen de meest betaalbare Model Y (45.990 euro) en de uitvoering met all-wheel drive (52.990 euro).