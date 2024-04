Tracktest - Porsche 911 GT3 RS: dit is de beste 911 aller tijden

Tests

Bij Porsche is de nieuwste GT3 RS altijd de beste 911 aller tijden. Dat bewijst de RS in deze tracktest opnieuw en met verve. Dit is weer de ultieme Porsche 911, tot er weer een volgende komt …

In technisch opzicht was de Porsche 911 eigenlijk een voorbeeld van hoe het niet moet. De zescilinder ligt achterin en dat betekent dat het grootste deel van het gewicht op de achteras rust. En toch werd de 911 de schrik van de sportwagens met een middenmotor, die wél ontwikkeld waren als pure circuitauto's. Het is de sportwagen die allang achterhaald had moeten zijn, maar beter en beroemder is dan ooit.

911 GT3 RS is compromisloos

Geen sportwagenfabrikant zou het tegenwoordig in zijn hoofd halen om nu nog vanaf een wit vel papier een auto te ontwikkelen volgens het 911-recept. Maar Porsche vindt er juist een uitdaging in om zijn idiote concept te perfectioneren. Waarbij de GT3 RS traditioneel het beste is dat de technici kunnen bedenken.



De Porsche 911 GT3 RS heeft maar één doel: maximale prestaties zonder compromissen. Daarin verschilt hij van de andere 911-modellen, die je prima als dagelijkse auto kunt gebruiken. Als je dat beeld ook hebt van de 911 GT3, moet je je twee keer bedenken. Het is geen sportwagen die ook op het circuit zijn mannetje staat, het is een pure racewagen. Een high-performance circuitauto met een kenteken eigenlijk, waarin zo veel mogelijk techniek uit de autosport is toegepast.

Porsche heeft ervoor gezorgd dat hij net voldoende features heeft waardoor hij ook op de openbare weg mag rijden. En dus kunnen we legaal achter het stuur naar het circuit rijden en hoeft de GT3 niet op een trailer. De vraag van de dag is: is het potentieel van de achterin geplaatste motor echt oneindig of raken de grenzen in zicht?



0-200 in 10,3 seconden

Het is niet de eerste keer dat we een rondje Nürburgring doen met een GT3. We deden het eerder met de 'gewone' GT3 (zonder RS achter zijn naam) en ook met een door Manthey gepimpte versie GT3 MR. De rondetijden lagen dicht bij elkaar: 1:32,5 minuut versus 1:32,7 minuut. De nieuwe RS heeft 15 pk meer dan de GT3 (525 in plaats van 510 pk), wat op papier niet indrukwekkend is. Maar wat bleek? Al na onze eerste ronde met opgewarmde straatbanden ging de tijd van de GT3 eraan: 1:30,8. Pas daarna monteerden we het speciale circuitrubber.

Het is ook niet de sprintkracht in rechte lijn die de GT3 RS zo goed maakt. Ter vergelijking: de Manthey-RS was met zijn sprint van 0 naar 200 km/h in 11,4 seconden lang niet zo snel als de gewone GT3 (10,4 s). De RS is maar een fractie sneller dan de GT3. Het scheelt een tiende seconde, met dank aan de van 4,19 naar 4,27 verkorte achterasreductie aan de achteras. Maar het is de adembenemende bochtsnelheid die hem zo uitzonderlijk maakt.



Geen bagageruimte

Waar de 911 Carrera altijd een beschaafd uiterlijk meekrijgt en zelfs de Turbo vrij geciviliseerd oogt, permitteert Porsche zich bij de GT3-modellen meer vrijheid. De enorme actieve achterspoiler, die volledig van koolstofvezel is gemaakt, is zijn visitekaartje. Hij is zo hoog dat hij bijna boven het dak uitsteekt. De luchtinlaten achter de voorwielen zijn zelfs zo groot dat er nieuwe portieren moesten worden ontworpen, die eveneens van koolstofvezel zijn gemaakt.



Voorin kun je geen bagage kwijt, maar zit een enorme radiateur. Die zorgt samen met de noodzakelijke koelwaterleidingen en de verborgen winglets aan de wagenbodem voor extra gewicht en dus downforce. Ook de wielophanging heeft de nodige aerodynamische aandacht gekregen.

Omdat de wielkasten van de nieuwe 911 GT3 RS onderhevig zijn aan krachtige luchtstromen, zijn de componenten van de vooras met dubbele draagarmen ontworpen met druppelvormige profielen, zoals bij de Porsche 918. Dit verhoogt op topsnelheid de downforce op de vooras met zo’n 40 kilo. Bij 285 km/h wordt een neerwaartse druk van 860 kilo gegenereerd. Zijn voorganger moest het op die snelheid doen met 'maar' 405 kilo.



De draagarmen werden niet alleen aerodynamisch geperfectioneerd, ook hun scharnierpunt heeft Porsche voor een betere feedback en een optimale remkracht geoptimaliseerd. Als je vol op het rempedaal gaat staan, duikt de voorkant van de auto maar zes millimeter in zijn veren, een reductie van meer dan 50 procent.

Bij volle kracht vooruit opent de actieve aerodynamica de achterspoiler, terwijl bij maximaal afremmen de airbrake-vleugel aan de voor- en achterkant wordt geactiveerd. En met effect: dit is de kortste remweg die we ooit hebben gemeten. Met warme remmen staat de GT3 RS na 27,7 meter stil. Er is geen supersportwagen die dat kan evenaren. Nog indrukwekkender is hoe het remsysteem ronde na ronde optimaal blijft presteren.



Porsche 911 GT3 RS specs



zescilinder boxermotor, 525 pk, 465 Nm

0-100 km/h in 3,2 s, 296 km/h

12,5 l/100 km (1 op 8,0), 305 g CO2/km

4572/1900/1322 mm, 1470 kg

prijs NL 362.700 euro prijs BE 260.649 euro

Nu met circuitbanden

Nu kennen we het karakter van de 911 GT3 RS én de geniepigheden van het circuit. Vier verse exemplaren van de Michelin Pilot Sport Cup2 zijn opgewarmd en liggen in hun hittedeken onder de auto. De baan is vrij. We halen de dekens eraf, verwijderen de krik en gaan ervandoor.



“Dan komt het eerste instuurmoment: onvoorstelbaar hoe laat je pas hoeft te remmen.”

We laten alles in de basis set-up. Dat geldt zowel voor de vier draaiknoppen aan het stuur, waarmee je de demping voor en achter onafhankelijk van elkaar kunt instellen, als voor de tractie- en stabiliteitsregeling die je kunt afstemmen op je eigen rijstijl. De 911 gaat de bocht in voor de start-finishlijn.

Achter onze rug wordt het maximale gevraagd van de vrij ademende zescilinder, de naald van de toerenteller kruipt naar de 9000. De boxermotor levert 525 pk, maar dat voelt aan als minstens 650 pk. Dan komt het eerste instuurmoment: onvoorstelbaar hoe laat je pas hoeft te remmen.



Beste Porsche 911 aller tijden



Zoals we ons ook verbazen hoe de 911 GT3 RS telkens de snelheid aanpast op het ideale tempo om de bochten te ronden. Daarbij geeft de directe en nauwkeurige besturing je precies de feedback waarop je zit te wachten. Er gaat geen informatie verloren; alsof je zelf met je handen over het asfalt veegt.



“Eigenlijk willen we een stap verder gaan: misschien is dit wel de beste sportwagen aller tijden”

De tractie van de achteras is adembenemend. In het grensbereik kun je beter dan in elke andere sportwagen op de stabiliteitssystemen vertrouwen. In de snelle passages merk je hoe nauwgezet de technici hebben gewerkt aan de aerodynamica. Nog nooit stuurden we een sportwagen zo snel en bijna achteloos door de Veedol-chicane als deze Porsche. De laatste keer lijkt het alsof we op het HSL-spoor rijden.

Nog één keer drijven we de boxermotor tot het uiterste, richting 9000 toeren. Dan zien we de rondetijd op het scorebord: 1:29,9 minuut. Een tijd om in te lijsten. Alleen de 800 pk sterke McLaren Senna en de Mercedes-AMG GT Black Series wisten tot nu toe een tijd onder de anderhalve minuut te klokken. Maar die auto's zijn veel listiger; ze laten zich niet zo makkelijk op de limiet rijden en geven lang niet zoveel vertrouwen op de duizelingwekkende circuitsnelheden.



De GT3 RS is de beste 911 aller tijden. En eigenlijk willen we wel een stap verder gaan: misschien is het wel de beste sportwagen aller tijden. Totdat er weer een nieuwe GT3 RS komt en Porsche het schier eindeloze potentieel van de achterin geplaatste motor verder oprekt. Als het zover is, boeken we meteen weer een middag op de Nürburgring.



Conclusie

De Porsche 911 GT3 RS geeft een adembenemende masterclass en is niet alleen extreem snel, maar ook goed beheersbaar. Misschien moeten de studieboeken van de autotechniek herschreven worden, want de motor achterin plaatsen is niet achterhaald, maar eigenlijk de maat der dingen.