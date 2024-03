Je gruwelt of smult van deze Porsche 911

Nieuws

Is Porsche nou helemaal gek geworden? De Porsche 911 is er nu ook als terreinwagen. We trekken met deze Porsche 911 Dakar het bos in, en om het allemaal nog onwerkelijker te maken, nemen we ook een elektrische Porsche Taycan Cross Turismo mee. Gruwelen of smullen?

Met de 480 pk sterke Porsche 911 Dakar kun je over gravelpaden racen, over duinen klauteren en door modderpoelen ploeteren, zónder het risico van een deuk in de vloer op te lopen. Dat gaat de auto zelfs zó gemakkelijk af, dat je jezelf de aanschaf van een peperdure terreinauto kunt besparen - tenzij je zo nu en dan een paardentrailer te trekken hebt.

“Buiten de gebaande paden heeft de 911 Dakar net zoveel rijplezier te bieden als een 911 GT3 op het circuit.”

Buiten de gebaande paden heeft de Porsche 911 Dakar net zoveel rijplezier te bieden als een 911 GT3 op het circuit. Het is dé sportwagen voor in het bos of de bergen. Met zijn grotere bodemspeling, bruikbare doorwaaddiepte, zijn glashelder communicerende onderstel en aanvullende rijprogramma's (Rallye! Offroad!), is het echter niet uitsluitend onverhard waarop hij uitblinkt. 911-liefhebbers die graag hun semi-slicks perfect op temperatuur willen hebben en de stuurprecisie uiterst serieus nemen, kunnen met de 911 Dakar eveneens hun lol op.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Porsche Taycan: emissievrij alternatief

Met de 911 Dakar zoek je in bochten andere lijnen op, simpelweg doordat je ze via olifantenpaadjes af kunt steken - of een kortere route kunt kiezen door het asfalt achter je te laten. Om bij dergelijke rally-etappes een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten, kun je bij Porsche ook kiezen voor een emissievrij alternatief voor de 911 Dakar, de elektrische Porsche Taycan 4S Cross Turismo.

Als Cross Turismo is de Taycan niet alleen een bijzonder functionele auto, hij laat de emoties evenmin onberoerd. Met een elektrisch vermogen van 490 pk weet hij de 911 Dakar te overtreffen, in een kortstondige overboost van 571 pk zelfs heel eenvoudig. Vierwielaandrijving wordt gecreëerd met twee elektromotoren, die beide vanaf stilstand hun maximum koppel uiterst gedoseerd vrijgeven, 650 Nm in totaliteit.

Nekharen die recht overeind staan

Hoewel de Porsche Taycan een maatje groter en een stuk zwaarder is dan de 911 Dakar, kost het 'm geen enkele moeite om in diens kielzog te blijven. Niet alleen op een verharde ondergrond, maar ook daarnaast. Wat je in de Porsche Taycan echter mist, is de mechanische kakofonie waarvan je nekharen recht overeind gaan staan.

Door zijn hogere gewicht, heeft de Taycan Cross Turismo in snelle bochten meer ruimte nodig dan de snaarstrak sturende 911 Dakar. Zijn lage zwaartepunt, de directe reacties op het acceleratiepedaal en de nóg subtielere tractie- en stabiliteitscontrole maken van de Taycan Cross Turismo echter een serieus goede sportwagen. Ongeacht de ondergrond.

Liefhebber van Porsches en ander snel spul? Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Porsche 911 Dakar: meerprijs van 180.000 euro

Op de vraag of de Porsche 911 Dakar zijn meerprijs van 180.000 euro ten opzichte van de Taycan 4S Cross Turismo waard is, laat het antwoord zich niet zo eenvoudig formuleren. Rationeel gezien niet, maar met name de 911 Dakar is een auto die je koopt met je hart. Zolang je maar wel 314.900 euro mee naar de Porsche-dealer neemt.

De rijbeleving van beide Porsches is compleet anders: de 911 Dakar activeert al je zintuigen, met een overweldigend motorgeluid en een intens contactgevoel. Een auto die zich tot de kern van je hart boort. De Taycan Cross Turismo probeert je op heel andere wijze voor zich te winnen, met grandioze prestaties, praktische gebruikseigenschappen, een grensgebied dat heel gemakkelijk af te tasten is en een alleszins acceptabele prijs.

Je leest het volledige verslag van de Porsche 911 Dakar en de Porsche Taycan Cross Turismo in Auto Review 02/2024.