Start het nieuwe Formule 1-seizoen 2022 met deze 14 weetjes

Het trotse startnummer 1 prijkt op de geheel nieuw ontwikkelde Red Bull van Max Verstappen. Kunnen we ons opmaken voor net zo'n zinderend seizoen als vorig jaar? Of blijken alle nieuwe reglementen en veranderingen - die alle auto's veel dichter bij elkaar moeten brengen - een faliekante mislukking? Kom maar op!

14 weetjes over de Formule 1

1. Op 18 maart gaat in Bahrein het 73ste Formule 1-seizoen van start. Nog nooit is het seizoen zo lang geweest: maar liefst 23 races. De Miami Grand Prix staat voor de eerste keer op de kalender.



2. Ook in 2022 rijdt de Formule 1 weer op Zandvoort. Het wordt de 32ste keer dat op het circuit aan de Noordzee een Grote Prijs voor de F1 wordt verreden.



3. Talloze veranderingen aan de auto's van 2022, met de focus op de aerodynamica. Het toverwoord is 'grondeffect': in het chassis zitten diepe lucht-kanalen, waarmee de auto's stevig aan het asfalt worden gezogen. Alle veranderingen zijn doorgevoerd om inhalen gemakkelijker te maken.



4. Heb je nog geen tickets voor de Dutch Heineken Grand Prix op 4 september? Dan heb je pech. Ze zijn allemaal uit uitverkocht.



5. De Formule 1 bestaat sinds 1950. De eerste Grand Prix werd op Silverstone in Groot-Brittannië verreden. Winnaar was Nino Farina met Alfa Romeo.



6. Spoilers, vleugels, winglets, bargeboards … aerodynamica is niet meer weg te denken in de Formule 1. De eerste F1-auto waarop een spoiler werd gemonteerd, was de Lotus 49B uit 1967. Het ding stond op dunne stokjes van anderhalve meter hoog, die heel gemakkelijk afbraken.



7. Zit je nog steeds te denken aan een glansrijke F1-carrière? Er is hoop! Louis Chiron was al 55 jaar oud, toen hij in 1955 (als oudste deelnemer ooit) aan de start verscheen van de Grote Prijs van Monaco. Die hij als zesde finishte.



8. Om tureluurs van te worden: gedurende het nieuwe seizoen, racen de coureurs maar liefst 1388 ronden …



9. Tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1968, had coureur John Love een belangrijke primeur: sponsoring. Zijn privé ingeschreven Brabham was gespoten in de oranje-bruine huiskleuren van Gunston, een sigarettenmerk uit Rhodesië (Zimbabwe).







10. Nederlandse invloeden in de Formule 1! Daar hoort Van Doorne Transmissies ook bij. In samenwerking met Williams werd in Helmond een CVT-transmissie ontwikkeld. De auto was zó snel, dat de CVT al werd verboden voordat het raceseizoen in 1994 van start ging.



11. In de jaren vijftig telde ook de 500-mijlsrace van Indianapolis mee voor het WK. Slechts een enkel Europees F1-team waagde zich aan de brickyard - zonder succes.



12. De Indy 500 niet meegerekend, werd de langste F1-race ooit in 1951 verreden in Frankrijk, op het stratencircuit van Reims-Gueux. De coureurs moesten een afstand afleggen van 601,8 kilometer.



13. Boodschappen doen met een F1-auto? Waarom ook niet! In 2009 bouwden Lola-ingenieurs een straatlegale Formule 1-bolide, op basis van het mislukte T97-project. De Ford V8 was vervangen door een viercilinder turbomotor. De auto kreeg nog een kenteken ook! (Foto: Bonhams)



14. Een record dat niemand op zijn naam wil hebben: het meeste aantal straffen in één raceseizoen. Dit bedenkelijke record van 10 penalty's staat op naam van de man die beroemd is om zijn roekeloze rijstijl: Pastor Maldonado.