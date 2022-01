De Duitse kogel is door de Britse kerk! Dit is waarom Audi binnenkort Mclaren overneemt

Audi en Porsche willen de Formule 1 in, dat is geen geheim; ze gaan waarschijnlijk samen een Formule 1-aandrijflijn ontwikkelen. Naar verluidt wordt Porsche vanaf 2026 motorenleverancier van Red Bull. Audi kiest een andere route: de overname van het team van McLaren. Volgens het Britse tijdschrift Car zijn de gesprekken tussen de bedrijven in volle gang. Investeerders in McLaren zouden bereid zijn om hun belangen van de hand te doen aan Audi.

De Volkswagen Groep profiteert van synergievoordelen met McLaren

Maar wat moet het Volkswagen-concern met nóg een sportwagenmerk naast Lamborghini en Porsche? De Duitse autogigant heeft recent immers afscheid genomen van Bugatti. Volgens Car zouden er synergievoordelen zitten in de aankoop van McLaren. De Volkswagen Groep kan ontwikkelingskosten dan spreiden over Bentley, Lamborghini en McLaren. Ook zou Audi concurrenten de wind uit de zeilen willen nemen. Zowel BMW als Geely hebben overnamegesprekken gevoerd met McLaren.

McLaren heeft miljoenenverliezen gedraaid door de coronacrisis

De Britse sportwagenbouwer heeft veel last gehad van de corona-uitbraak. McLaren ging van 91 miljoen pond winst in 2019 naar 223 miljoen pond verlies in 2020. Afgelopen jaar daalde het aantal verkochte McLarens met 64 procent! De noodlijdende fabrikant heeft ruim 800 mensen ontslagen, zijn hoofdkantoor verkocht en nieuwe aandelen uitgegeven om geld te besparen / op te halen.