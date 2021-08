Een Porsche 911 RSR-coureur schakelt tijdens de 24 uur van Le Mans 20.000 keer!

De 24 uur van Le Mans wordt verreden door teams van drie coureurs, die elkaar iedere paar uur afwisselen. De auto wordt echter niet gewisseld en moet de volle 24 uur aan de bak. "Onze Porsche 911 RSR is daarvoor ontworpen", zegt Alexander Stehlig van Porsche over langeafstandsraces. "In theorie moet een 24 uurs-race geen probleem zijn. Maar de praktijk is soms anders."

Versnellingsbak Porsche 911 RSR schakelt 27.000 keer

De versnellingsbak van een Porsche 911 RSR schakelt tijdens de 24 uur van Le Mans gemiddeld 20.000 keer. "En dat is nog niet alles", vertelt Romain Gineste van Porsche. "Dezelfde transmissie zit ook in de auto tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie, waarin door de bank genomen 7000 keer wordt geschakeld."

Tot 2018 mochten teams de hele aandrijflijn vervangen voor de race. Dat mag nu niet meer. De Porsche 911 RSR maakt gebruik van een sequentiële racetransmissie met zes versnellingen, die in slechts 15 milliseconden van verzet wisselt. En dat dus 27.000 keer in totaal.

Bougies vuren 28 miljoen keer een vonkje af

Tijdens de vrije trainingen, de kwalificatie en de race moet de 4,2-liter zescilinder boxermotor van de 911 RSR natuurlijk ook flink aan de bak. Volgens Gineste vuren de bougies van de krachtbron gemiddeld 28 miljoen keer een vonkje af tijdens alleen de 24-uursrace.

Coureur trapt 4000 keer op het rempedaal

Andere cijfers: op het Circuit de la Sarthe moet op 13 plaatsen worden geremd. En dat betekent dat de coureur in 24 uur tijd zo'n 4000 keer op het rempedaal trapt, waarbij de remblokken en stalen remschijven iedere keer tot meer dan 400 graden Celsius worden opgewarmd. Porsche wisselt meestal alleen de voorremmen één keer tijdens de 24 uur van Le Mans.

Schokdempers krijgen het zwaar te verduren

Verder krijgen natuurlijk de schokdempers het zwaar te verduren op de baan. Iedere ronde worden ze 20 keer tot hun aanslagrubbers ingedrukt (7000 keer per race), met name als de coureur over de kerbstones jaagt. Om over de vele duizenden trillingen op het oneffen asfalt nog maar te zwijgen ...