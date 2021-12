Auto Review-top 10 - De meest gelezen tests en rij-impressies van 2021

1 - Eerste review - Hyundai Ioniq 5



Met de Ioniq 5 heeft Hyundai een fraaie hatchback in het Golf-/ID.3-segment getekend, dachten wij eerst. Maar in werkelijkheid is de nieuwe elektrische auto uit Korea een forse crossover die het opneemt tegen de Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. En na een eerste kennismaking is ons al snel duidelijk: de Hyundai Ioniq 5 is degene die je wilt.



2 - Eerste review - Kia EV6



De elektrische Kia EV6 deelt veel techniek met de Hyundai Ioniq 5. Maar de Kia ziet er veel sportiever uit dan zijn broer. Maakt hij die vlotte looks ook waar in zijn rijgedrag? Dat en meer verschillen tussen de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 doen we uit de doeken in deze eerste review.



3 - Test - Audi Q4 E-Tron



Na Volkswagen en Skoda is nu Audi aan de beurt om een elektrische suv te ontworpen op basis van het MEB-platform. De specificaties van de Audi Q4 E-Tron kunnen we ondertussen wel dromen: een 204 pk sterke elektromotor drijft de achterwielen aan en het accupakket is 77 kWh groot.



4 - Eerste review - Audi Q4 E-Tron



De Cupra Born, Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.5 én deze Audi Q4 E-Tron zijn onderhuids allemaal hetzelfde. Dus wat moeten we nou weer over de duurste van het stel schrijven? Hij rijdt hetzelfde, laadt hetzelfde, maar springt er gelukkig toch op één manier uit: zijn interieur is een stuk fijner dan dat van de Enyaq en ID.4.



5 - Test - BMW i4



De volledig elektrische BMW i4 jaagt op tal van onderdelen naar goud. Hij loopt de marathon net zo gemakkelijk als de sprint. Weet de stekker-BMW het EV-publiek op de banken te krijgen?



6 - Eerste review - Land Rover Defender P400e



Erger je je wild aan de enorme bpm-boetes die Den Haag over je uitstort als je een leuke auto wilt kopen? De Land Rover Defender P400e, een plug-in hybride, is dankzij zijn theoretische lage CO2-uitstoot de allergoedkoopste Defender ... met (het op een na) het hoogste vermogen!



7 - Eerste review - Kia Ceed



Ondanks corona, zul je bij Kia geen sombere gezichten zien. De Kia Niro wordt waarschijnlijk de best verkochte auto van 2021 en de elektrische EV6 oogst alom bewondering. En o ja, er was ook nog een Kia Ceed facelift …



8 - Eerste review - Dacia Duster



Dat Dacia een succesformule in handen heeft, blijkt uit de verkoopcijfers van het merk. De Sandero is de bestverkochte auto van Europa en van de Duster liepen tot nu toe al 2 miljoen exemplaren van de band. De tussentijdse update van de tweede generatie Dacia Duster verandert niets aan zijn officieuze motto: meer suv dan dit heb je eigenlijk niet nodig.



9 - Eerste review - Lynk & Co 01

En weer hebben we een nieuw Chinees automerk! De Lynk & Co 01 (die zijn techniek deelt met de Volvo XC40) moet de Airbnb onder de automerken wordt. Het kan je zelfs geld opleveren. Hoe zit dat?



10 - Eerste review - Peugeot 308



Superlatieven schieten tekort om de vormgeving van de nieuwe Peugeot 308 te omschrijven. Maar zoals dat vaker gaat met het mooiste meisje uit de klas: op den duur kijk je niet alleen maar naar het verleidelijke uiterlijk en zie je ook wat minpuntjes …