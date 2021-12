Eerste review: waarom de goedkoopste Land Rover Defender misschien wel de beste is

Wat is opvallend aan de Land Rover Defender P400e?

Een Defender met een stekker is voor de purist misschien wennen, maar eigenlijk is de P400e plug-in hybride slechts een voorbode voor de toekomst van Land Rover. Land Rover heeft grootse plannen met elektrische auto’s: al in 2025 is elke nieuw model elektrisch.

Zo’n stekker-Defender heeft in Nederland vele voordelen, want in één klap duikt hij met zijn prijs ruim onder de 100.000 euro. Een koopje! Vergeleken met de andere versies dan … Die gunstige basisprijs dankt hij aan de CO2-uitstoot van 74 gram. Dat is minder dan een Toyota Prius.

De Defender P400e is er alleen als vijfdeurs 110, de Defender 90 met drie portieren moet stekkerloos door het leven …

Wat zijn de pluspunten van de Land Rover Defender P400e?

Heb je even? Als we het kort houden, kunnen we volstaan met ‘bijna alles’. Wat heeft Land Rover een fabelachtige reïncarnatie gemaakt van de beroemde oude Defender, dé auto waarmee de Britse adel zich over haar glooiende landgoederen beweegt. Herkenbaarheid en nostalgie kregen een plek in een verder hypermodern vormgegeven auto.

In Nederland is de stekker een groot pluspunt. Doordat de P400e een plug-in hybride is en in theorie 1 op 30,3 rijdt, ontloopt hij de torenhoge bpm-bedragen van de andere Defender-modellen. Daarmee doet zich het bijzondere feit voor dat de Defender P400e niet alleen de goedkoopste (84.145 euro), maar ook de op een-na-krachtigste Defender is. Een tweeliter benzinemotor met 300 pk werkt samen met een elektromotor die 143 pk levert, samen zijn ze goed voor 404 pk en 640 Nm.

De elektromotor is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor je ervaringen in het terrein. Eerder dit jaar deden we al een test met de Jeep Wrangler Rubicon plug-in hybride en merkten we dat een terreinwagen met een elektromotor beter te doseren is dan een benzine- of dieselmotor. Dat is bij de Defender ook weer het geval. De plug-in hybride heeft ‘gewoon’ alle features aan boord voor het zware werk, zoals lage gearing, een sperdifferentieel en hill descent control. Maar het offroad-avontuur voltrekt zich in doodse stilte dankzij de elektromotor.

Wat zijn de minpunten van de Land Rover Defender P400e?

Stel je niet te veel voor van elektrisch rijden met de Defender: als je de accu volledig oplaadt, is hij op een winterse dag al na 40 kilometer weer leeg. De viercilinder motor moet dan hard werken om dit monster van 2600 kilo vlot vooruit te krijgen. Dat merk je niet eens aan de prestaties of het motorgeluid, maar vooral aan het verbruik. Even doorblazen op de Duitse snelweg en je mag blij zijn als je 1 op 6 haalt. Andere koek dan de 1 op 30 uit de folder …

Verder is deze auto de nachtmerrie van iedereen die niet van krappe parkeerplekken en smalle stegen in pittoreske binnensteden houdt. De openbare laadplekken in Nederland zijn eerder berekend op brave middenklassers dan op terreinbeulen, maar gelukkig werken de achteruitrijcamera’s van de Land Rover uitstekend. De Defender-bezitter zal hier waarschijnlijk niet snel tegenaan lopen, die heeft natuurlijk een eigen laadpaal op zijn landgoed.

Wanneer komt de Land Rover Defender P400e en wat is de prijs?

De Land Rover Defender met stekker is al te koop. Meestal wordt het niet gezellig als we in Nederland over prijzen van leuke auto’s beginnen, maar nu schenken we onszelf een goed glas single malt whisky in. De Defender P400e is met afstand de goedkoopste versie met zijn prijs van 84.145 euro. Daarmee is hij liefst 30.120 euro goedkoper dan de basisversie van de Defender 110 met ‘slechts’ 300 pk.

Vergelijk je de P400e met het topmodel, de P525 V8, dan is het prijsverschil nog veel groter, namelijk 128.923 euro! Voor dat bedrag kun je er een Range Rover Sport plug-in hybrid (prijs: 100.304 euro) bij kopen en houd je ook nog geld over voor een avontuurlijke vakantie in de adembenemende Schotse Hooglanden, waar de Defender zich net zo thuisvoelt als Hugo de Jonge op een persconferentie.

Wat vind ikzelf van de Land Rover Defender P400e?

Tijdens de fotoshoot van de Defender was het koud en had het een klein beetje gesneeuwd. De bosweggetjes rondom Nijmegen waren in modderpaden veranderd. Het geluid van opspattend modder tegen het onderstel van de auto, en de zekerheid dat de Defender dit klusje makkelijk klaart, is onbetaalbaar. Je krijgt de neiging om een oud Engels spookkasteel te kopen, zodat je écht een valide reden hebt om deze Defender aan te schaffen.

Het wachten is op een volledig elektrische Defender!