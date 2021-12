Eerste review: Kia Ceed (2022) is 3595 euro goedkoper dan de Volkswagen Golf (en je krijgt 10 pk meer)

Wat is opvallend aan de Kia Ceed (2022)?

Het is vooral opvallend dat de vernieuwde Kia Ceed zo’n onopvallend bestaan leidt. Kia heeft met de EV6, de Sportage en de Niro zoveel nieuwe modellen gepresenteerd dat de facelift van de Ceed er als een dief in de nacht tussendoor is geslopen. Drie van de vier versies werden bijgepunt: de hatchback, de Sportswagon en de Proceed. Alleen de Kia Xceed, die nog maar ruim twee jaar oud is, blijft buiten schot.

Terwijl het best een opvallende facelift is. De Ceed kreeg, zoals het heurt bij een facelift, nieuwe led-koplampen en -achterlichten. Bij de GT-Line en de GT zijn de luchtinlaten aan de voorkant groter geworden. De twee verchroomde sierstukken in de grille vallen op, maar misschien springt het nieuwe logo nog wel meer in het oog: de K, de I en de A zijn sierlijk aan elkaar geknoopt, al lijkt het nu gek genoeg alsof er KN staat. Was de ontwerper dyslectisch of is alles geoorloofd, als het maar kunst is?



Wat zijn de pluspunten van de Kia Ceed?

Kia is nog steeds vrij gunstig geprijsd. Zo is de Ceed goedkoper dan de Volkswagen Golf. Voor een Golf 1.0 TSI met 90 pk vraag de dealer 27.690 euro. Kia geeft je 10 pk meer voor 3595 euro minder. We noemen toch ook weer de ongeëvenaarde zeven jaar garantie die Kia biedt.

De Ceed 1.5 T-GDi met 160 pk en 253 Nm is behoorlijk snel. Een 0-100 in 8,6 seconden is keurig, net als de topsnelheid van 210 km/h. Zelfs het verbruik blijft aardig binnen de perken. Gemiddeld komen we tijdens onze test-week een liter hoger uit dan de fabrieksopgave van 5,5 l/100 km (1 op 18,2).

Onze GT-PlusLine heeft standaard fijne suède sportstoelen, die je er vanwege hun krapte toe dwingen om tóch maar om 6 uur ’s ochtends naar de sportschool te gaan in deze lockdown-tijden, of ’s avonds in de regen en de wind te gaan hardlopen ...



Wat zijn de minpunten van de Kia Ceed?

Een klein minpunt is de nerveuze DCT-transmissie, waarbij je bij het wegrijden het gaspedaal moet bedienen alsof het een Ming-vaas is, anders sta je in de carport van de overbuurman. Maar dat is een manco van alle versnellingsbakken met dubbele koppeling.



Het is vooral het te hard afgestemde onderstel dat voor verbetering vatbaar is. De Ceed is in 2006 als eerste Kia volledig ontwikkeld voor de Europese koper, maar kennelijk denken ze in Korea nog steeds dat elke Europeaan rijdt als een rallycoureur. Een betere balans tussen comfort en sportiviteit is welkom bij de volgende generatie.

Wanneer komt de Kia Ceed naar Nederland en wat is de prijs?

Er zijn drie benzine-uitvoeringen van de Ceed te koop: de 1.0 T-GDi driecilinder met 100 pk (vanaf 24.095 euro), de 160 pk sterke 1.5 T-GDi (vanaf 28.095 euro) en de 1.6 T-GDi met 204 pk, die alleen leverbaar is op de sportieve GT (43.795 euro). De GT heeft standaard een zeventraps DCT-transmissie met dubbele koppeling, maar ook de andere motorvarianten zijn hiermee uit te rusten.

De Kia Ceed Sportswagon kost minstens 25.095 euro (1.0 T-GDI met handbak). Hij is niet leverbaar als GT, voor de duurste Kia Ceed Sportswagon (1.5 T-GDI GT-PlusLine met DCT-transmissie) betaal je 37.095 euro. De Sportswagon is er ook als plug-in hybride (1.6 GDI PHEV, 141 pk, 34.695 euro).



Naar een Kia Ceed met dieselmotor hoef je in Nederland niet te zoeken, In België kun je hem nog wel met 136 pk sterke turbodiesel kopen.

Wat vind ikzelf van de Kia Ceed (2022)?

Altijd fijn als merken echt werk maken van een facelift. Vaak zie je het verschil met de voorganger niet eens, maar bij de Kia Ceed hebben ze zich er niet gemakkelijk vanaf gemaakt. Favoriete detail: de achterlichten met 48 kleine led-lampjes.