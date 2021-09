Test - Is de BMW i4 de meest begeerlijke EV van dit moment?

Het prototype waarmee we op pad zijn, geeft zich nog niet volledig bloot. Ook al heeft BMW de officiële foto's van de i4 allang verspreid, het plaatwerk van onze testauto is nog afgeplakt met camouflagemateriaal. Ook brengt hij nog niet ten gehore wat filmcomponist Hans Zimmer speciaal voor de i4 aan rijgeluiden heeft gecreëerd. Hoe dan ook is onze BMW i4 eDrive40 al zo goed als definitief, met hier en daar misschien nog een enkele slag om de arm.

BMW i4 eDrive 40 met één elektromotor op de achteras

Als eDrive40 beschikt de i4 over één elektromotor die een vermogen van 250 kW (340 pk) op de achterwielen afvuurt. Over de prestaties van de vijfdeurs Gran Coupé hoef je je dus geen zorgen te maken, want je zit in 5,7 seconden op 100 km/h. Pluspunt van een elektrische aandrijflijn: het volledige koppel is vanaf stilstand direct beschikbaar. Dankzij een royale 430 Nm weet de elektrische i4 op de sprint uitstekend te verbloemen dat-ie meer dan 2000 kilo weegt.

Dat gewicht moet ook de bocht om, zoals een BMW-rijder dat wil

Wat dat betreft stond BMW echter voor een lastige opgave: al dat gewicht moet namelijk ook de bocht om. En dan het liefst zoals de klant van BMW dat gewend is. We nemen de proef op de som en smijten de i4 de bocht in, zo lomp als we maar kunnen. De auto geeft geen krimp: het onderstel weet alle massa voortreffelijk te maskeren. Dat geeft meteen vertrouwen. Op de limiet voel je dat de achterkant wil gaan kwispelen. De elektronica gunt je veel speelruimte, maar houdt op de achtergrond wel een oogje in het zeil. Voordat je met een dramatische pirouette op hoge snelheid het asfalt af schuift, heeft de computer de vermogenskraan inmiddels dichtgedraaid.

Voorin zit je prinsheerlijk, achterin met je kruin tegen het dak

De BMW i4 deelt zijn koetswerk met de nieuwe BMW 4-serie Gran Coupé en heeft dus dezelfde voor- en nadelen. Vergeleken met de vorige 4-serie, vergroot de vijfde deur het dagelijkse gebruiksgemak. De aflopende daklijn drukt echter zijn stempel op de hoofdruimte achterin. Niet dat je met gebogen hoofd zit te overdenken waaraan je deze straf hebt verdiend, maar de weinige ruimte tussen kruin en hemel schept wel de hoop dat de bestuurder een niet al te hobbelige weg uitkiest ...

Voorin zit je echter prinsheerlijk. Er is volop ruimte en je hebt uitzicht op een geheel nieuw digitaal breedbeeldinstrumentarium, dat is samengesteld uit twee gebogen displays. De bediening is deels bekend: met de druk-/draaiknop op de middentunnel vind je je weg door de menustructuur van het multimediasysteem. En als je er niet uitkomt, dan kun je altijd nog terugvallen op de prima spraakbesturing. Doordat er nauwelijks knoppen zichtbaar zijn, oogt het dashboard strak en opgeruimd. Het centrale scherm werkt als touchscreen, net als in de BMW iX - die we eerder al reden - kijken we wel met enige argwaan hoe het in de praktijk zal functioneren.

De BMW i4 bepaalt zelf wanneer hij energie kan terugwinnen

Met behulp van allerlei sensoren en informatie die via GPS wordt verzameld, bepaalt de BMW i4 zelf wanneer hij energie kan terugwinnen. Dit werkt voortreffelijk. Ook al neemt de elektronica zelf het besluit om de auto, afhankelijk van de verkeerssituatie, met minimale weerstand uit te laten rollen of juist versterkt remenergie terug te laten winnen, als bestuurder behoud je altijd het gevoel dat jíj de touwtjes in handen hebt.

Topmodel wordt de BMW i4 M50 met twee elektromotoren

Topmodel van de i4-reeks wordt de M50. Deze versie beschikt over twee elektromotoren; ook tussen de voorwielen ligt er eentje. Samen leveren ze in overboost een maximum vermogen van 400 kW (544 pk). Klein maar fijn detail: de achterste motor levert 40 kW meer dan het exemplaar voorin. Zodoende rijdt de i4 M50 nog steeds als een echte BMW. Je voelt hoe de achterwielen zich in het asfalt vastklampen, waarbij de voorwielen geheel op de achtergrond voorkomen dat de sportieve exercities uitmonden in een enorme wolk van bandenrook. De i40 M50 accelereert in ongeveer 4 seconden naar de 100. Daarmee is de auto vrijwel net zo snel als de nieuwe BMW M4.

Lekkere sportsedan met een bereik van max. 590 kilometer

Het is BMW gelukt om de elektrische aandrijflijn óók op dynamisch gebied een rol van betekenis te geven. Dankzij het lage zwaartepunt en de mooie verdeling van de motorische krachten over de voor- en achterwielen, weet de i4 M50 op een bochtige weg zelfs de meest kritische sportwagenpiloot te verbluffen. Wat overigens niet wil zeggen dat het een hardcore sportsedan is geworden. Net als bij de i4 eDrive40, biedt het adaptief gedempte onderstel in het Comfort-programma een bovengemiddelde souplesse. De auto is niet alleen geschikt voor een rondje Nürburgring, maar vooral ook voor lange afstanden over de snelweg.

Over afstanden gesproken: BMW geeft voor de i4 eDrive40 een actieradius op van 590 kilometer. De i4 M50 zou op een volledige acculading 510 kilometer halen. Beide varianten beschikken over een batterij die over een forse capaciteit van 80,7 kWh (bruto: 83,9) beschikt. Tijdens een bezoek aan de snellader, is de batterij in een half uurtje weer tot 80 procent opgeladen.

Conclusie

We hebben nog niet met het definitieve productiemodel kunnen rijden, maar de BMW i4 maakt nu al grote indruk met zijn vermakelijke rijeigenschappen, voortreffelijke prestaties en grote (theoretische) actieradius. Grote nadelen van de elektrische aandrijflijn ondervind je niet of nauwelijks. Vraag is of het nagenoeg knoppenloze dashboard in de praktijk bevalt. Goedkoop is de BMW i4 niet.