Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2024)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin zelfs Amerikanen geen BMW XM blijken te lusten, de fabriek van de Fiat 500e op slot is en dankzij Volkswagen je ochtendhumeur verdwijnt. Flop en top.

- Flop - Zelfs Amerikanen willen geen BMW XM

In deze polariserende tijden lijkt het wel alsof niemand het nog met elkaar eens is. Behalve over de BMW XM. Die ziet er niet uit en dat vinden zelfs Amerikanen, die doorgaans dol zijn op alles wat groot is. Maar nee hoor, niemand 'mot' de BMW XM.

- Flop - Fiat 500e is een flop



Arme Fiat. Na de 500 uit 2007, heeft het merk nooit meer een hit gescoord. Zelfs zijn elektrische opvolger 500e wordt door vriend en vijand genegeerd. En dus zitten de fabrieksmedewerkers thuis duimen te draaien, want de 500e-fabriek in Turijn blijft langer dicht dan eerst het plan was.



- Flop - 'Rijke' veiligheidsuitrusting is sigaar uit eigen doos



In brochures en prijslijsten sommen autofabrikanten graag op welke systemen allemaal over jouw veiligheid waken. Alleen hebben veel van die systemen weinig met de gulheid van de autofabrikant van doen. Ze zijn gewoon verplicht. Laat je dus niet in de luren leggen door gladde verkooppraatjes.







+ Top - Solid state batterij komt sneller dan verwacht



De solid-state batterij kan de grootste struikelpunten van elektrische auto’s wegnemen. Waarschijnlijk gaat de prijs bijvoorbeeld flink omlaag. Iedereen ging ervan uit dat we nog lang op moeten wachten op een doorbraak, maar BYD (een van de grootste batterijbouwers ter wereld) is optimistisch. "Geef ons nog 5 jaar", zegt de hoofdonderzoeker.



+ Top - Toyota verlaagt prijzen Yaris Cross



De Toyota Yaris Cross is erg populair en staat tot nu toe meer dan verdienstelijk negende in de top 50 van 2024. En toch verlaagt Toyota de prijzen. Dat is altijd goed nieuws, maar er zit wel iets achter. Het lijkt alsof Toyota bang wordt van elektrische concurrenten als de Kia EV3 en Volvo EX30. Zelf hebben de Japanners weinig te bieden op EV-gebied.



+ Top - Vrolijke Volkswagens in zicht



Andreas Mindt is zo'n twee jaar hoofdontwerper van Volkswagen en vindt dat de modellen van zijn merk boos kijken. Hij gaat het anders doen: Volkswagens moeten sympathiek gevonden worden. Net als de Kever en het bekende T1-busje. Bij de onder zijn leiding ontworpen ID.2 (2025) zullen we pas echt gaan zien wat Mindt bedoelt.