Wil jij een Volkswagen Golf private leasen? Hier zijn 13 (!) goedkopere alternatieven

Je wilt een hatchback private leasen en overweegt de Volkswagen Golf. Logisch, want het is zo’n beetje de standaardkeuze in dit segment. Een blik op onze private lease vergelijker leert ons echter dat er maar liefst 13 goedkopere alternatieven zijn te private leasen, waarvan enkele je zullen verbazen.

Private lease is de ideale manier om zonder zorgen in een nieuwe auto te rijden. De meeste kosten zoals bijvoorbeeld wegenbelasting, afschrijving, verzekering en onderhoud zijn samen gebundeld in een maandelijks bedrag. Alleen de brandstof komt er nog bij.

Wat krijg je standaard in de Golf? En voor welke prijs?

De Volkswagen Golf is een van de auto’s die je kunt private leasen via onze vergelijker. Maar wat krijg je op de instapversie van de Golf? Deze versie heet Life en heeft de volgende features standaard aan boord:

Automatische airconditioning

Adaptieve cruise control

16-inch lichtmetaal

LED-verlichting rondom

Lane departure warning



DSG-automaat

10-inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto.

De Golf wordt standaard aangedreven door een driecilinder benzinemotor die 110 pk en 200 Nm produceert. Hij is vlot zat: de standaardsprint duurt 10 seconden en de topsnelheid bedraagt 202 km/h. In de kofferbak past 381 liter bagage.

De Volkswagen Golf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 539,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Golf prijzen.

Wat kun je leasen voor hetzelfde of minder geld?

In onze private lease vergelijker zijn er maar liefst 13 opties in de klasse van de Golf met een lager maandbedrag. Het gaat om de volgende auto’s:

De genoemde prijzen waren actueel op het moment van schrijven, klik door om de actuele prijs te zien

Standaarduitrusting

Op warme dagen zul je er in alle Golf-alternatieven koel bij zitten, want airconditioning hebben ze allemaal. Bij zes auto’s krijg je automatische klimaatregeling. Cruise control is eveneens standaard, maar slechts 5 van de 13 auto’s hebben net zoals de Golf adaptieve cruise control.

Lichtmetalen velgen zijn in deze klasse bijna standaard: alleen de Hyundai i30 en Toyota Corolla staan op stalen velgen. LED-verlichting rondom is niet zo standaard. Dit is geïnstalleerd in de de MG4, Skoda Scala, Ford Focus, Opel Astra, Seat Leon, Mazda3, Megane E-Tech en Audi A3. Lane departure warning zit op alle auto’s.

Een automatische versnellingsbak is alleen bij de elektrische auto’s, de Toyota Corolla en de Audi A3 standaard. Als je gebruik wilt maken van Apple CarPlay of Android Auto voldoet alleen de Hyundai i30 niet aan je wensen.

Benzine, hybride of elektrisch

Alleen de BMW 1-serie legt het qua vermogen af tegen de Volkswagen Golf. Verder hebben alle auto's even veel of meer vermogen. Over de aandrijflijn gesproken: 2 auto’s hebben een mild hybrid aandrijflijn (i30 en Focus), de Corolla is een full hybrid en drie auto's zijn volledig elektrisch (MG4, Leaf, Megane).

Conclusie

De Volkswagen Golf is ronduit duur. Je rijdt dan wel in een hatchback met een ijzersterke reputatie, maar dat kun je ook zeggen van de Audi A3 en de BMW 1-serie. Sowieso is het raar dat een Volkswagen duurder is dan een Audi of een BMW.

En wil je toch per se een auto van de Volkswagen-groep, dan ben je met een Skoda Scala of Seat Leon veel goedkoper uit. Ga je private leasen en wil je de enige kostenpost die je zelf nog moet betalen (de benzine) zo laag als mogelijk houden, ga dan voor de zuinige Toyota Corolla Hybrid. Wil je de sprong maken naar elektrisch rijden, maak dan eens een proefrit met de MG4.