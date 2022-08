Autoverkopen 2022 - In een absoluut rampjaar zijn dit de merken die blijven groeien

De autoverkopen zijn in 2022 zo slecht dat zelfs abominabele autojaar 2021 er nog gunstig bij afsteekt. Maar ook in slechte tijden zijn er altijd winnaars. Deze merken deden het tegen de trend in uitstekend. En deze merken zijn de grote verliezers.

We weten het, de teksten in deze rubriek lijken soms wel op de vastlopende naald van een platenspeler. We schrijven al anderhalf jaar over dalende autoverkopen, mede als gevolg van chip- en onderdelentekorten. Maar dat is nu eenmaal de harde werkelijkheid. Ga maar na: in de eerste zeven maanden van 2022 werden 175.755 nieuwe personenauto’s afgeleverd. Dat waren er bijna 14.000 (7,3 procent) minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En 2021 was al het slechtste verkoopjaar sinds mensenheugenis.

Nog wat statistieken: elektrische auto's nemen 20 procent voor hun rekening, benzine en (plug-in)hybride 77 procent en diesel maar 3 procent. Toch zijn er altijd winnaars, zelfs als veel automerken tegen de touwen hangen.

Zuid-Korea rule the waves - Kia en Hyundai doen het uitstekend

Kia is met afstand het best verkochte automerk en verkocht zelfs meer auto's dan vorig jaar. Hyundai heeft de achtervolging ingezet. In 2021 stokte de teller op 5500. Dit jaar zijn er liefst 10.037 auto's op kenteken gezet, waarmee Hyundai inmiddels een zesde plek vlak achter BMW (10.161) bezet.

Stijgende prijzen zijn koren op de molen van budgetmerk Dacia, dat dit jaar bijna 1000 auto's meer verkocht dan dezelfde periode vorig jaar (2834 vs. 1847). Dat is vooral aan de Spring te danken. De Lynk & Co 01 dendert door en wist dit jaar al 2485 mensen te verleiden. Laten we ook Fiat eens noemen bij de positieve uitschieters. Dankzij de elektrische 500 steeg het aantal verkochte Fiats met 664 naar 3214. Andere lichte stijgers zijn onder meer Peugeot en Porsche, terwijl Toyota - met de uitstekend scorende Yaris en Yaris Cross - ongeveer gelijk bleef.

Grote verliezers zijn er ook - We kijken naar jullie, Mazda en Seat!

Als er zoveel merken aardig scoren, waar zitten de verliezers dan? Die vind je vooral bij voormalige lijstaanvoerders. Opel (-16,5%) en Renault (-15,7%) zakken steeds verder weg en hebben niet eens meer een plek in de top 5. Volkswagen (-25,1%) was in 2021 nog nipt het best verkochte automerk, door Kia nog voorbij te steken toen de kurken al bijna knalden. De kans is klein dat dit ook in 2022 lukt. De achterstand op Kia bedraagt al 4226 auto's. Maar de dikste verliezers van 2022 zijn Mazda (-35,4%) en Seat (-46,9%).

Top 5 modellen t/m juli 2022

Peugeot 208 (5801) Kia Niro (4055) Kia Picanto (3885) Volvo XC40 (3768) Peugeot 2008 (3572)

Top 5 merken t/m juli 2022