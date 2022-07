Kia EV6 GT review: deze elektrische Kia is sneller (en veel goedkoper) dan een Porsche 911

Met de elektrische Kia EV6 GT val je van de ene verbazing in de andere. Hij geeft fameuze Duitse merken het nakijken met zijn prestaties, zijn laadsnelheid én zijn prijs. Kia heerst op dit moment over de wereld van de elektrische auto's.

Wat is opvallend aan de Kia EV6 GT?

Met deze Kia kun je driften. Maar dat is niet het enige. Met zijn prestaties behoort de 575 pk en 740 Nm sterke EV6 GT tot de allersnelste auto's op de markt. Hij heeft acceleratietijden waarvoor de meeste sportwagens met benzinemotor moeten capituleren. Een Porsche 911 Carrera 4 met zescilinder boxermotor (0-100 in 4,2 s) is hij bijvoorbeeld de baas, met zijn honderdsprint in 3,5 seconden.

De EV6 GT is met zijn twee elektromotoren en een limited-slipdifferentieel zelfs sneller dan bijna alle andere elektrische auto's. Bij de auto's die wél sneller zijn, gaat het om klinkende namen als de Porsche Taycan Turbo (3,2 s) en Audi RS E-Tron GT (3,4 s). Maar de Tesla Model Y Performance wordt met zijn sprinttijd van 3,7 seconden naar het tweede plan gedirigeerd. En waar de Audi en de Tesla het bij 250 km/h voor gezien houden, gaat de Kia EV6 samen met de Taycan door tot 260 km/h. En dan te beseffen dat je twee EV6 GT’s kunt kopen voor de prijs van deze Porsche …

Wat zijn de pluspunten van de Kia EV6 GT?

De Kia EV6 GT is niet alleen razendsnel, maar dankzij adaptieve schokdempers ook behoorlijk comfortabel. Zelfs de standaard 21-inch wielen (let op de enorme gele remklauwen) gooien geen roet in het eten.



Sportieve rijders zullen met begerige vingers naar de groene knop op het stuur grijpen. In de GT-stand gaan de dempers in hun meest stevige stand en kun je zelfs een Drift-modus activeren. Al vergt gecontroleerd driften met een instant koppel van 740 Nm - dus meteen in al zijn hevigheid beschikbaar als het gaspedaal intrapt - wel even wat oefening ...



Het uiterlijk van de Kia EV6 hebben we vaker geroemd, al zijn er ook genoeg mensen die niet zo gediend zijn van het uitgesproken design. De GT heeft een paar features die de andere EV6'en niet hebben. Wie goed kijkt, ziet naast de 21-inch wielen met vijfspaaks velgen een iets andere voorbumper. Achterop werd een grotere spoiler gemonteerd.



Wat zijn de minpunten van de Kia EV6 GT?

Dat is echt even speuren. Vooruit, we hebben toch iets: de infographics van het navigatiesysteem. De kaart oogt nogal gedateerd en steekt bleekjes af tegen het verder zo moderne dashboard. Even wennen, maar niet echt hinderlijk, is dat de functie van het rijtje digitale knoppen in de middenconsole met een druk op de knop verandert. De ene keer dienen ze voor de klimaatbeheersing, de andere keer voor het infotainmentsysteem.



Wanneer komt de Kia EV6 GT naar Nederland en wat is de prijs?

Nee, de Kia EV6 GT heeft ondanks zijn sportwagenprestaties geen basisprijs met zes nullen. Hij kost 68.495 euro. Wel moet je met de actieradius van 424 kilometer wat concessies doen ten opzichte van de andere EV6-modellen. De EV6 GT is 4500 euro duurder dan de 'gewone' EV6 GT-Line AWD met 325 pk. Die kost 63.995 euro, sprint in 5,2 seconden van 0 naar 100 en heeft een actieradius van 484 kilometer. De batterij opladen gaat in beide versies even snel, met een indrukwekkende 240 kW.



Wat vind ikzelf van de Kia EV6 GT?

Kia laat de Europese concurrentie weer peentjes zweten. Voor een zeer acceptabele prijs krijg je een auto die met gemak in het spoor blijft van prestigieuze merken als Audi en Porsche. De EV6 GT is niet alleen snel en dynamisch, maar ook ruim en comfortabel. En dan laadt hij nog razendsnel ook ...