Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Nieuws

We blikken terug op een week waarin de BMW i3 zijn superioriteit toont en nemen je mee achter het stuur van de Peugeot E-208 GTi. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - BMW i3 heeft grotere actieradius dan 3-serie op benzine

De elektrische BMW i3 heeft een gigantische actieradius van 912 kilometer. Het zal toch niet dat-ie daarmee het rijbereik van de nieuwe BMW 3-serie op benzine overtreft?

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Top - Vaarwel irritante pick-uptruck!

Heb jij ook zo'n hekel aan grote pick-ups? Op de parkeerplaats van de supermarkt eisen ze anderhalve plek op en steken ze met hun neus nog een halve meter uit. Goed nieuws: de komende jaren hoef je je hieraan waarschijnlijk steeds minder te ergeren.

Top - VW ID. Polo GTI krijgt zware kluif aan bejaarde Franse concurrent

De Peugeot 205 GTI was toch wel dé hot hatch uit de jaren tachtig. Pas héél laat krijgt ook de huidige 208 een GTi-versie (de i wordt nu met kleine letter geschreven). En hij is nog elektrisch ook. Is het wat? Lees onze review en bekijk de video.

Flop - Vriendelijke Volvo-rijder bloedt voor agressieve bestuurders

Je verzekering bij een maatschappij voor 'hogeropgeleiden' beschermt je niet langer tegen de torenhoge premies die verkeershufters en overijverige designers veroorzaken. Pleidooi voor het overboord kieperen van opgelegde solidariteit met idioten, en een speciale verzekering voor nette chauffeurs in dito auto's.

Flop - Goedkope solid state-EV laat vele jaren op zich wachten

Mercedes en BMW doen alsof de eerste elektrische auto’s met de langverwachte solid state-batterij ieder moment op de markt kunnen komen. Batterijgigant LG Energy Solution denkt daar héél anders over.

Flop - Vijfcilinder is bijna uitgestorven

Het leek erop dat de vijfcilinder bij Audi na vijftig jaar aan zijn einde kwam in de RS 3 Competition Limited. Maar nu mag-ie toch nog even door in de gefacelifte RS 3. Het is helaas de laatste der Mohikanen, het genre dreigt uit te sterven.