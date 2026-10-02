Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

We blikken terug op een week waarin de BMW i3 zijn superioriteit toont en nemen je mee achter het stuur van de Peugeot E-208 GTi. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop. 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Top - BMW i3 heeft grotere actieradius dan 3-serie op benzine

De elektrische BMW i3 heeft een gigantische actieradius van 912 kilometer. Het zal toch niet dat-ie daarmee het rijbereik van de nieuwe BMW 3-serie op benzine overtreft?

Lees ook Kantelpunt is hier: BMW i3 heeft meer range dan even dure 3-serie op benzine Kantelpunt bereikt: BMW i3 heeft grotere actieradius dan even dure 3-serie op benzine
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Top - Vaarwel irritante pick-uptruck!

Heb jij ook zo'n hekel aan grote pick-ups? Op de parkeerplaats van de supermarkt eisen ze anderhalve plek op en steken ze met hun neus nog een halve meter uit. Goed nieuws: de komende jaren hoef je je hieraan waarschijnlijk steeds minder te ergeren.

Lees ook Heb jij een hekel aan van die grote pick-ups? Dan is dit voor jou goed nieuws Heb jij een hekel aan grote pick-ups? Dan hebben we goed nieuws voor jou
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Top - VW ID. Polo GTI krijgt zware kluif aan bejaarde Franse concurrent

De Peugeot 205 GTI was toch wel dé hot hatch uit de jaren tachtig. Pas héél laat krijgt ook de huidige 208 een GTi-versie (de i wordt nu met kleine letter geschreven). En hij is nog elektrisch ook. Is het wat? Lees onze review en bekijk de video. 

Lees ook Review Peugeot E-208 GTi: is de duurste hot hatch van Stellantis ook de leukste thuis? REVIEW + VIDEO Peugeot E-208 GTi: hierop mag de Volkswagen ID. Polo GTI zich stukbijten
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Flop - Vriendelijke Volvo-rijder bloedt voor agressieve bestuurders 

Je verzekering bij een maatschappij voor 'hogeropgeleiden' beschermt je niet langer tegen de torenhoge premies die verkeershufters en overijverige designers veroorzaken. Pleidooi voor het overboord kieperen van opgelegde solidariteit met idioten, en een speciale verzekering voor nette chauffeurs in dito auto's.

Lees ook Vriendelijke Volvo-rijder moet nu ook al bloeden voor agressieve bestuurders en doorgeslagen ontwerpers Vriendelijke Volvo-rijder moet nu ook al bloeden voor agressieve bestuurders en doorgeslagen ontwerpers
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Flop - Goedkope solid state-EV laat vele jaren op zich wachten

Mercedes en BMW doen alsof de eerste elektrische auto’s met de langverwachte solid state-batterij ieder moment op de markt kunnen komen. Batterijgigant LG Energy Solution denkt daar héél anders over.

Lees ook Jij wacht op een goedkope EV met solid state batterij? Dan kun je lang wachten Jij wacht op een goedkope EV met solid state-batterij? Dan kun je lang wachten
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2026)

Flop - Vijfcilinder is bijna uitgestorven

Het leek erop dat de vijfcilinder bij Audi na vijftig jaar aan zijn einde kwam in de RS 3 Competition Limited. Maar nu mag-ie toch nog even door in de gefacelifte RS 3. Het is helaas de laatste der Mohikanen, het genre dreigt uit te sterven.

Lees ook De vijfcilinder mag nog (heel) even Deze iconische motor verdwijnt binnenkort naar de eeuwige jachtvelden
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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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