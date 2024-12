Autoverkopen Europa november 2024: vooral auto's uit dit land doen het beroerd

Nieuws

2024 zit er bijna op, we kunnen een voorlopige balans opmaken van de merken die het goed en slecht hebben gedaan. Vooral de Italiaanse merken (Fiat, Alfa Romeo en Lancia) doen het beroerd. Maar Skoda gaat als een tierelier en ook bij Volvo kan de champagne vast worden ontkurkt.



Ondanks alle ellendige verhalen over fabriekssluitingen en massaontslagen, is de Volkswagen-groep in Europa nog altijd onaantastbaar. De groep wist tot nu toe zelfs meer auto’s te verkopen dan vorig jaar (+2,9 procent). Het totaal staat op 2.599.893. Stellantis volgt op gepaste afstand met 1.630.437.



Verkopen Skoda uitstekend, Audi gaat slecht

Bij de merken die onder de Volkswagen-paraplu vallen, zien we wel grote verschillen. Skoda is al jaren een succesverhaal en scoort ook in 2024 (t/m november) een dikke plus. De Tsjechen verkochten 603.437 auto’s en dat is 12,6 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Daarmee is Skoda na Volkswagen het bestverkochte merk van de Volkswagen-groep. Die rol is meestal weggelegd voor Audi, maar dat merk is juist flink weggezakt. Audi verkocht tot nu toe 9,5 procent minder auto’s.



De magie van Tesla lijkt uitgewerkt, met een verkoopdaling van 40,9 procent in november. Over heel 2024 verkocht het merk van Musk 15,9 procent minder auto’s.

Merken top 5 Europa jan-nov 2024

Volkswagen Toyota Skoda Renault BMW

Stellantis sales: grote zorgen

Ook Stellantis was in 2024 vaak slecht in het nieuws, met als dieptepunt het vertrek van CEO Carlos Tavares. De verkoopcijfers van dit Frans-Italiaans-Amerikaanse stel maken de kerst er niet vrolijker op voor het autoconcern. Alle (!) merken van Stellantis doen het slechter dan in 2023.



Vooral de Italiaanse merken presteren belabberd. Zet je schrap. Alfa Romeo: -12 procent. Fiat: -18,6 procent. Lancia: -23,7 procent. Ook DS deed het slecht en verkocht 21,7 procent minder auto’s dan in de eerste 11 maanden van 2023.



Er is een klein lichtpunt. Peugeot is veruit het grootste merk van Stellantis. Juist dit Stellantis-merk wist de verkopen redelijk op peil te houden, met een minnetje van 1,6 procent en een totaal van 523.867 auto’s.



Grootste dalers Europa jan-nov 2024

Smart (-54,4) Jaguar (-45,2) Mini (-26,9) Lancia (-23,7) DS (-21,4)

Zo belangrijk is Dacia voor Renault-groep

Bij de Renault-merken verschuift nauwelijks iets. Tot nu toe noteert de groep een klein plusje (0,4 procent). Het merk Renault deed het iets minder dan in 2024 (-0,5 procent). Dat komt vooral door een dikke min op de Duitse markt. Dacia deed het Europees gezien juist iets beter (1,5 procent). Opvallend is hoeveel auto’s Dacia verkoopt: 485.311. Dat is niet eens zoveel minder dan Renault (565.000).

De Toyota-groep beleeft een uitstekend jaar in Europa (+16,6 procent). Toyota zelf plust 15,4 procent en Lexus zelfs 35,5 procent.



Volvo grote winnaar 2024

Bij Hyundai en Kia doet zich iets interessants voor. Beide merken doen aan stuivertje wisselen. Vorig jaar was Kia succesvoller in Europa, maar dit jaar lijkt Hyundai nipt meer auto’s te gaan verkopen. Kia staat tot nu toe op 377.969 registraties en dat zijn er 10.818 minder dan Hyundai.

De grootste verliezer onder de grote automerken is Ford (-14 procent), terwijl Volvo dankzij de EX30 juist een heel goed jaar beleeft. Het verkocht liefst 31,8 procent meer auto’s dan in 2023.