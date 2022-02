Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 7

+ Top - Eerste review: Renault Megane E-Tech Electric



In het segment van de ‘betaalbare’ elektrische hatchbacks hebben de Cupra Born en Volkswagen ID.3 het rijk alleen. Maar vanaf mei komt daar verandering in. De Spaans-Duitse tweeling krijgt dan klop uit Franse hoek, want de nieuwe Renault Megane E-Tech Electric is toch wel héél goed. Bovendien vinden wij hem vanbinnen stukken mooier dan zijn Duitse en Spaanse concurrent.





+ Top - Primeur Nederland! Ook met een niet-Tesla kun je nu laden bij alle Tesla Superchargers

Tesla is in november 2021 begonnen met een proef, waarbij ook elektrische auto's van andere merken gebruik kunnen maken van Tesla Supercharger-laadstations. Nederland is het eerste land waarin die mogelijkheid wordt geïntroduceerd. De proef is kennelijk een succes, want nu zijn alle Tesla Superchargers in ons land opengesteld. Dat betekent dat je met je Polestar 2, Volkswagen ID.3, Hyundai Kona Electric - en ga zo maar door - op veel meer plaatsen kunt 'bijtanken' dan voorheen. We zeggen het niet vaak, maar dan toch: Elon, bedankt!

+ Top - Eerste review nieuwe Opel Astra (2022) - is dit echt een Duitse auto?

Opel schreeuwt van de daken dat de nieuwe Astra (2022) een Duits product is. Maken ze soms een grapje, daar in Rüsselsheim? Want de nieuwe compacte middenklasser is zoveel méér dan Duits degelijk, deugdelijk en gedegen. De nieuwe Opel Astra is verleidelijker dan ooit tevoren! Kijk vooral even naar de foto van het derde remicht. Zo'n mooie hadden wij nog niet eerder gezien!

- Flop - Prijslijst vernieuwde Volkswagen T-Roc bekend, maar de geweldige T-Roc R ontbreekt

De wijzigingen aan de vernieuwde Volkswagen T-Roc zijn niet schokkend, maar wel duidelijk. Tenminste, aan de neus van de wat luxere versies. Die heeft bij T-Roc van het nieuwe modeljaar net zo'n doorlopende led-strip als veel andere Volkswagens. Dat instappen in een nieuwe T-Roc voorlopig duidelijk duurder is dan voorheen, vinden we jammer. Maar wat we écht verdrietig vinden, is dat de 300 pk sterke T-Roc R uit het verkoopprogramma is gehaald.



- Flop - Toyota wil ons gaan foppen met een nep-handbak voor elektrische auto's

Als het op elektrische auto’s aankomt, loopt Toyota behoorlijk achter de feiten aan. Maar niet voor lang. Onlangs kondigden de Japanners een enorm elektrisch modellenoffensief aan bestaande uit vijftien nieuwe modellen. En deze toekomstige Toyota’s vallen mogelijk ook in de smaak bij liefhebbers van een ouderwets potje schakelen. Toyota heeft namelijk patenten aangevraagd voor een ‘handmatige versnellingsbak’ voor elektrische auto’s. Ei van Columbus? Wij houden het op een windei.

- Flop - Prijzen MG5 Electric hoger dan verwacht – Steekt MG subsidie soms in eigen zak?

We zijn niet boos op MG, we zijn teleurgesteld. En dat heeft alles te maken met de prijzen van de MG5 Electric. De elektrische stationwagon kost 33.895 euro en dat is duurder dan verwacht. MG had namelijk aangekondigd dat de instapper onder de 30 mille zou blijven. Logischerwijs hadden wij ons verheugd op een basisprijs van 29.995 euro. Maar de definitieve prijs ligt dus 4 mille hoger.