TEST: zo probeert de elektrische Volkswagen ID.3 de Golf eHybrid om zeep te helpen

De technische concepten mogen dan totaal verschillend zijn, zeker als je de Golf en de ID.3 van voren bekijkt, is de verwantschap onmiskenbaar. En profil en van achteren zijn de verschillen groter. Dan zie je duidelijk dat de ID.3 hoger is. Ook achter het stuur merk je dit meteen. In de Golf zit je zo’n 10 centimeter lager dan in zijn elektrische broer. Wie graag een beetje actief rijdt, weet dat wel te waarderen. Maar minstens evenveel automobilisten zitten juist graag hoog. De ID.3 bedient deze groep op zijn wenken en deelt als bonus ook nog eens extra knieruimte uit.



Volkswagen ID.3 ruimer dan de Golf - maar toch weer niet



Te midden van zijn traditionele concurrenten, bood de Volkswagen Golf zijn achterpassagiers altijd een behoorlijke bewegingsvrijheid. Wat beenruimte betreft moet-ie nu zijn meerdere erkennen in de ID.3. De elektrische VW heeft nu eenmaal een veel langere wielbasis. Daarentegen weet de ­Volkswagen ID.3 zijn 7 centimeter grotere hoogte niet uit te buiten. Gek genoeg biedt de ID.3 minder hoofdruimte dan de Golf. Dat is de tol die de inzittenden van de ID.3 betalen voor het accupakket onder hun billen en de sportief aflopende daklijn boven hun hoofd.

Kwaliteitsverschillen interieur Golf 8 en ID.3



Bij de introductie van de Volkswagen Golf 8 viel ons al op dat de kwaliteit van de interieurmaterialen er ten opzichte van de Golf 7 niet op vooruit waren gegaan. Daarom volgt hier nu een waarschuwing voor Golf 7-rijders met een kunststofallergie die een proefrit in een ID.3 overwegen: het interieur kan sporen van vuilcontainerplastic bevatten. Want bij de ID.3 heeft Volkswagen nóg meer op de kleintjes gelet dan bij de Golf 8. In die laatste zijn de voorportieren aan de bovenkant nog met een zacht schuimlaagje bekleed. Ook bieden de leuningen relatief comfortabel plaats aan je onderarm. Het harde plastic in de ID.3 lijkt je daarentegen als een strenge schoolmeester toe te roepen: “Niet op je ellenbogen leunen!” En wie niet horen wil, moet maar voelen.



“In de ID.3 moet je niet op je ellebogen leunen.”

Onhandige bediening



De niet al te gebruiksvriendelijke bediening van de Golf 8, heeft Volkswagen voor de ID.3 aangepast … naar een nog ondoorzichtiger systeem. In beide auto’s begroeten we de niet-verlichte sliders voor de volume- en temperatuurregeling weer met hoofdschudden. Maar de Golf heeft tenminste nog vier individuele schakelaars voor de ruitbediening. In de ID.3 zitten er maar twee, die je met een extra schakelaar van voor naar achter moet omzetten. Het overkwam ons herhaaldelijk dat we de achterste, in plaats van de voorste zijruit openden. De aanraakvlakken op het stuur hoeven bij ons evenmin op applaus te rekenen.

Meer bagageruimte voor ID.3, maar ongeschikt als caravantrekker



Dat je in de ID.3 meer bagage kunt meenemen dan in de Golf, levert hem veel punten op. Maar bij de beoordeling van de toelaatbare massa, levert hij ze net zo hard weer in. Er mag maar 366 kilo mee in de ID.3, tegenover 434 kilo in de Golf. Maar goed, vertegenwoordigers in ballonnen, pingpongballen en ganzendons zijn waarschijnlijk erg blij met die extra liters in de ID.3. Tenzij deze beroepsgroep er in de vakantieperiode graag met een caravan of vouwwagen opuit trekt, want dat is met de elektrische VW niet mogelijk. De Golf verdraagt een geremde aanhanger van 1500 kg aan de trekhaak.

Hoe de Volkswagen ID.3 ook zijn best doet om met zijn riante ruimtegevoel, hogere zitpositie, en grotere bagageruimte de Golf eHybrid naar het tweede plan te verwijzen, lukt hem dat vooralsnog niet. Maar er is meer ...



