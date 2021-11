Eerste review Polestar 2 Long Range Single Motor - Hoeveel actieradius krijg je erbij voor 4000 euro?

Wat is opvallend aan de Polestar 2 Long Range Single Motor?

Aan de buitenkant? Helemaal niets. Op het oog zie je geen verschil met de al langer leverbare Long Range Dual Motor (408 pk, 4WD, twee elektromotoren) en de Standard Range Single Motor (224 pk, voorwielaandrijving, één elektromotor). Alleen het typeplaatje achter de voorste wielkasten, verraadt met welke versie je te maken hebt.

De Long Range Single Motor speelt leentjebuur bij beide andere versies. Met het topmodel deelt hij zijn grote accupakket met een brutocapaciteit van 78 kWh. De batterij opladen gaat met dezelfde hoge snelheid: 155 kW met een DC-lader.

Vooral de overeenkomsten met de Standard range zijn groot: alleen de voorwielen worden aangedreven, er is maar één elektromotor aan het werk en het vermogen is vrijwel hetzelfde (231 pk), net als de topsnelheid (160 km/h) en het verbruik (17,1 kWh/100 km).

Wat zijn de pluspunten van de Polestar 2 Long Range Single Motor?

Zijn actieradius, want die is het hoogst van alle Polestar 2-modellen. De Long Range Single Motor haalt 540 kilometer, de Standard Range houdt het bij 440 km voor gezien. In beide versies is de batterij in 35 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen. Dat levert je in de Long Range meer kilometers op, vanwege de grotere batterij. Het snelle topmodel met twee elektromotoren heeft een hoger verbruik (19,4 kWh/100 km) en dus een lagere actieradius van 480 kilometer.

Wat prestaties, stroomverbruik en rijeigenschappen betreft, biedt de Polestar 2 Long Range Single Motor al het goede van de Standard Range: stilte aan boord, een prima veercomfort (ondanks de stevige onderstelafstemming), uitstekende sprintcapaciteiten, fijne stoelen en een hoogwaardig dashboard.

Wat zijn de minpunten van de Polestar 2 Long Range Single Motor?

Wie een Polestar 2 wil kopen, doet er goed aan om alle versies goed met elkaar te vergelijken. Is voor jou een hoge actieradius van het allergrootste belang? Dan is de Long Range Single Motor een uitkomst.

Maar met zijn uitrusting maakt hij niet het verschil en je moet – met een kritische blik op je bankrekening – goed nadenken of een theoretisch rijbereik van 100 extra kilometers je echt 4000 euro waard is.

Wanneer komt de Polestar 2 Long Range Single Motor en wat is de prijs?

Hij staat al bij de dealer. Met zijn prijs van 49.900 euro zit hij precies tussen de andere Polestar 2-modellen in. De Long Range Dual-motor kost 53.900 euro (4000 euro duurder), de Standard Range Single Motor 45.900 euro (4000 euro goedkoper). De standaarduitrusting is in alle drie de auto’s precies gelijk.

Ook het optiebeleid is hetzelfde. Er zijn twee pakketten. Bij het Plus Pack krijg je voor 4500 euro onder meer een warmtepomp, een premium audiosysteem en een draadloze oplader voor je telefoon. Het Pilot Pack kost 3500 euro en omvat vooral veiligheidssystemen, zoals adaptieve cruisecontrol en dodehoekwaarschuwing. Alleen de snelle Long Range Dual Motor (het topmodel dus) kun je bestellen met het Performance-pakket, waarbij je onder meer brembo-remmen en goudkleurige remklauwen krijgt.

Wat vind ikzelf van de Polestar 2 Long Range Single Motor?

Is een actieradius van 100 kilometer en een iets hogere laadcapaciteit je 4000 euro waard? Ik denk dat ik de Standard Range zou nemen en het bespaarde geld vervolgens besteed aan het Plus Pack. Liever 440 kilometer actieradius met veel luxe, dan 100 extra reiskilometers. Maar die afweging kan voor iedereen anders zijn.