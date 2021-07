Wat is opvallend aan de Polestar 2 Standard range Single motor?

De basisprijs van 45.900 euro is goedkoop als je bedenkt dat Polestar sinds de lancering alleen de Polestar 2 Launch Edition van 59.800 euro verkoopt. Daar staat tegenover dat je minder batterijen, minder motoren en minder luxe krijgt. Al is dat niet zo vervelend als het lijkt.

De Polestar 2 Standard range Single motor is de simpelste versie. Hij heeft een één elektromotor van 224 pk en een accupakket van 64 kWh. Er is ook een versie met een grotere batterij van 78 kWh (Long range Single Motor: 49.900 euro). De versie daarboven heeft ook de grotere batterij én twee elektromotoren (53.900 euro). Dan zit je qua specificaties weer op de 408 pk en 660 Nm sterke Launch Edition waarvan er al 3600 in Nederland rondrijden.

Wat is goed aan de goedkope Polestar 2?

Hoewel je veel minder betaalt, krijg je nog altijd genoeg kracht en actieradius. Vooraf hadden we daar onze twijfels over. Maar ook met één elektromotor in plaats twee, houd je die watervlugge acceleratie waarmee je het stadsverkeer te snel af bent. Een 0-tot-100 van 7,4 seconden is precies rap genoeg. En de Polestar 2 Single motor kan de elektrische suv’s van de Volkswagen-groep net voor blijven.

Het nieuwe basismodel is bovendien geen budgetmodel. Je rijdt in dezelfde mooie Polestar 2 met 19-inch lichtmetaal, een digitaal instrumentarium en een modern multimediasysteem met over-the-air updates en spraakbesturing. We ervaren opnieuw hoe fijn one pedal driving aanvoelt in de Polestar 2 en hoe stil het in de cabine is. De Polestar 2 was al een prettig rijdende auto en dat is het nog steeds – ook al hak je 14 mille van de prijs af.

Wat kan beter aan de Polestar 2 met 64 kWh?

De brede middentunnel blijft een hinderlijk obstakel. Als je lange benen hebt, moet je zeker eens gaan proefzitten. Neem je kinderen dan ook mee, want de been- en hoofdruimte op de achterbank haalt het niet bij die van de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq iV. Die grote gezins-suv’s zitten niet in exact hetzelfde segment als de Polestar 2, maar ze zitten wel in dezelfde prijsklasse en dat is wat telt.

Het slechte zicht naar achteren blijft een nadeel. De achterruit is klein en de dodehoeken zijn groot. Elke Polestar 2 heeft een achteruitrijcamera aan boord, maar we vragen ons af of dat genoeg is. Onze testauto met Pilot-pakket heeft een 360-gradencamera en die komt tijdens het in- en uitparkeren maar wat goed van pas. Dat brengt ons bij het derde minpunt en vraag 4: de optiepakketten.

Wanneer komt de goedkope Polestar 2 en wat is de prijs?

Als je voor 45.900 euro een Polestar 2 Standard range Single motor met 64 kWh koopt, krijg je hem waarschijnlijk in oktober. De planning is hetzelfde als je 4000 euro extra betaalt voor de versie met 78 kWh.

Er staan twee pakketten op de optielijst van de Polestar 2 Single motor. Je wilt ze allebei, maar dat is eigenlijk te duur. Het Pilot-pakket van 3500 euro is een must have vanwege de adaptieve cruise control en de 360-gradencamera. Het Plus-pakket kost 4500 euro en heeft andere welkome toevoegingen, zoals een warmtepomp, een glazen dak, een Harman Kardon-audiosysteem, uitschuifbare zittingen voor lange mensen en een draadloze telefoonoplader. Dat wil je allemaal wel, maar dan ben je in totaal dus 8000 euro verder …

Wat vind ikzelf van de Polestar 2 Standard range Single motor?

Als je een Polestar 2 Standard range Single motor gaat configureren, moet je stevig in je schoenen staan. Hoewel je voor 45.900 euro een behoorlijk complete auto krijgt, is het wel heel aanlokkelijk om voor 8000 euro aan extra’s te bestellen. Een meerprijs waarover de zakelijke rijder trouwens de maximale bijtelling betaalt.

Wat ik zou doen, is genoegen nemen met de gewone batterij van 64 kWh, want volgens onze actieradiustest van de Polestar 2 Standard range Single motor kom je daarmee 372 kilometer ver. En de 4000 euro die ik ‘bespaar’ door niet te upgraden naar 78k kWh, gebruiken voor het Pilot-pakket. Want ik vreet mijn elektrische kilometers het liefst met adaptieve cruisecontrol.