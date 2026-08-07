Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2026)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volvo groot nieuws had en je héél lang op een auto van een sportwagenmerk moet wachten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Heet van de naald: exclusief nieuws over Audi A2

Onze Duitse collega’s hebben al met de elektrische Audi A2 gereden en kwamen terug met een heleboel spannende getallen. Wij zetten ze op een rij.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

+ Top – Volvo is on fire

De Volvo XC40 is al sinds eind 2017 te koop. Maar een directe opvolger? Voivo piekert er niet over. Het heeft wél een ander plan voor een auto die in Nederland weleens flink in de smaak kan vallen. Hoe dat zit, lees je hieronder.

+ Top – Smachten naar deze Alfa Romeo

Volgens de geruchtenmolen werkt Alfa Romeo hard aan een compacte hatchback die warme herinneringen aan de 147 moet oproepen. De techniek wordt daarentegen hypermodern. Wij kunnen niet wachten, jij ook niet?

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- Flop – Wachten en wachten en wachten

Na het bestellen van een nieuwe auto hoef je meestal hooguit enkele maanden te wachten. Bij dit merk ligt dat compleet anders: wie nu tekent, krijgt op z'n vroegst in 2028 de sleutel.

- Flop – Meer medewerkers, minder auto's

Volkswagen produceerde in het eerste halfjaar van 2026 minder auto's dan Toyota, maar heeft meer mensen in dienst. Wat is hier aan de hand? Werken ze bij Toyota zoveel slimmer? Het ligt genuanceerder.

- Flop – Deze SUV pakt Audi Q9 keihard aan

Onlangs presenteerde Audi zijn grootste model ooit. En meteen als die Audi Q9 op de markt komt, staat er een ijzersterke concurrent klaar. Hij lijkt sprekend op een Range Rover, maar is het niet ....