Minder Nederlanders op vakantie, maar wie pech krijgt staat dit jaar uren langer stil

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Op het eerste gezicht lijkt het vreemd. Terwijl minder Nederlanders deze zomer de koffers pakken, bereidt de Wegenwacht zich juist voor op de drukste zomer ooit.

Uit de nieuwste ANWB Vakantiemonitor blijkt dat dit jaar 52 procent van de Nederlanders op zomervakantie gaat, tegenover 57 procent vorig jaar. Voor het tweede jaar op rij daalt dat percentage, vooral door de gestegen prijzen. Toch gaan er dit jaar nog altijd meer dan 7 miljoen Nederlanders op reis.

Toch meer pechmeldingen verwacht

Ondanks die daling verwacht de ANWB dit jaar juist meer drukte voor de Wegenwacht. Het aantal hulpvragen bij de alarmcentrale neemt volgens de ramingen met ongeveer 8 procent toe ten opzichte van 2025. Vorige zomer liepen de meldingen op de drukste dagen al op tot 15.000 op één dag, met name rond de bekende piekmomenten zoals zwarte zaterdag begin augustus.

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Meer meldingen bij dezelfde alarmcentrale betekent vooral één ding voor wie onderweg strandt: een langere wachttijd. Op de drukste dagen liepen die wachttijden in de zomer van 2025 al op tot enkele uren langs de kant van de weg. Met een verwachte stijging van 8 procent is de kans groot dat dit probleem dit jaar niet kleiner wordt.

Hoe dat te verklaren valt

Maar waarom verwacht de ANWB een stijging in meldingen, terwijl het aantal vakantievierders juist daalt? Dat heeft te maken met de manier waaróp Nederlanders reizen. Uit dezelfde Vakantiemonitor blijkt dat een meerderheid van de reizigers dit jaar bewust voor een vakantie binnen Europa kiest, vaker met de auto dan voorheen. Minder vliegvakanties en meer autovakanties binnen Europa betekent dat een groter deel van de resterende vakantiegangers ook daadwerkelijk de weg op moet, met alle risico's op autopech van dien.

Wie deze zomer nog in de auto stapt richting het buitenland, doet er dus goed aan zich voor te bereiden op een drukkere hulplijn dan andere jaren, ook al gaan er in absolute aantallen minder mensen op pad.