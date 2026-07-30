Jij betaalt je blauw aan de pomp, maar Shell maakt juist torenhoge winst door de oorlog

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Tanken is de afgelopen tijd niet goedkoper geworden, en dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Terwijl jij meer betaalt aan de pomp, wrijft Shell zich juist in de handen.

Olieprijs stuwt de winst

Behalve dat de wereldwijde olieprijs hoog is, vragen raffinaderijen ook meer voor hun diensten. Hierdoor betaal je je aan de pomp nog altijd blauw. Zowel voor benzine als voor diesel, dat de laatste tijd nog harder in prijs gestegen is.

In tegenstelling tot iedereen die regelmatig aan de pomp staat, profiteert Shell juist van de huidige situatie. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 9,44 miljard euro, tegenover 3,15 miljard euro een jaar eerder. Daarmee ligt de winst nu dus bijna drie keer zo hoog als in dezelfde periode van 2025.

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Ophef over overwinsten

De hoge winsten bij oliemaatschappijen leidden afgelopen mei al tot discussie in politiek Den Haag. De Tweede Kamer nam destijds een motie van Pro (voorheen GroenLinks-PvdA) en D66 aan die moest voorkomen dat energiebedrijven overwinsten maken. Uit onderzoek van het kabinet bleek echter dat daar op de gasmarkt geen bewijs voor was. Voor olie viel het evenmin vast te stellen, omdat de prijs daarvan dagelijks verandert.

Daar komt bij dat het kabinet erop wees dat hogere winsten via de vennootschapsbelasting al worden afgeroomd. Meerdere energiebedrijven verzetten zich destijds bovendien tegen strengere regels rond overwinsten. Dus zolang de internationale spanningen voortduren, verandert, er voorlopig weinig aan de brandstofprijzen. Althans, niet in het voordeel van de automobilist.