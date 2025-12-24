Top 10 - Het populairste autonieuws van 2025

Nieuws

Het is bijna kerst. Terwijl jij Jingle Bells zingt, blikken wij terug op autojaar 2025. Een jaar waarin jullie massaal lezen over het fenomeen van occassions met 1 kilometer op de teller, en daarnaast benieuwd zijn welke modellen in Nederland en Europa wel en niet populair zijn. Dit zijn de 10 best gelezen nieuwsberichten van 2025.

1. Tweedehands auto's met 1 km op de klok: droom van consument, nachtmerrie voor autobranche

Er komen steeds meer tweedehands auto's op de markt met een maagdelijke kilometerstand van 0, 1 of 10 kilometer op de teller. Dat klinkt heel leuk, maar er zitten ook addertjes onder het gras. Welke dat zijn, lees je in het artikel hieronder. Bijna 400.000 lezers gingen je voor.

2. Deze 10 modellen raken Nederlandse autoverkopers aan de straatstenen niet kwijt

Door het jaar heen hoor je natuurlijk vooral over de succesverhalen op de Nederlandse automarkt. Maar welke modellen staan vooral stof te happen in de showrooms? Dat lees je in het artikel hieronder.

3. Nederlanders laten deze auto links liggen, maar Europeanen zijn er dol op

In Europa zijn ze dol op dit model, maar in Nederland moeten we niets ervan hebben. Hoe kan dat toch? Jullie waren erg benieuwd hoe dat nou zit.

4. Als je in dit model rijdt, ben je de gewoonste automobilist van Nederland

Van auto's die niet veel voorkomen in Nederland, naar de meest voorkomende auto van ons land. Om welke auto dat precies gaat, boeide jullie erg veel. Mocht je het nog niet weten, kun je hier in dit artikel lezen.

5. Frankrijk schaft milieustickers af, maar dit is waarom jij er toch eentje moet kopen

In Frankrijk hebben ze besloten alle milieuzones in het land af te schaffen. Toch is het wel verstandig om een milieusticker te kopen als je nu naar Frankrijk vertrekt. Hoe zit dat?

6. Dit automerk is 3 jaar oud, heeft 1 model en verkoopt als een malle

Xiaomi heeft vanuit het niets een automerk opgebouwd. En dat niet alleen, ze verkopen modellen alsof het warme broodjes zijn. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, lees je in dit bericht.

7. Musk geeft toe: we hebben Tesla-rijders 7500 euro afgetroggeld voor gebakken lucht

Het is al jaren een bekend fenomeen uit de autowereld: bij Tesla staat Full Self Driving op de prijsljist, maar eigenlijk krijg je daar enkel en alleen een belofte voor terug. Nu heeft CEO Elon Musk zelfs toegegeven dat klanten jarenlang hebben betaald voor gebakken lucht.

8. Dit is de mooiste autoroute van Frankrijk die (bijna) niemand neemt

Er zijn genoeg wegen in Frankrijk die vooral in de zomer helemaal volstaan met verkeer, maar er is één prachtige autoroute die bijna niemand neemt.

9. Deze vakantieblunder maakt iedereen, maar is gemakkelijk te voorkomen

Vakantienieuws en -weetjes zijn hot, zo bleek maar weer dit jaar. Jullie waren ook razend benieuwd welke vakantieblunder iedereen maakt, maar je heel makkelijk kunt voorkomen.

10. Deze automodellen wordt nog in 2025 de nek omgedraaid

Dit jaar werden ook er weer meerdere modellen de nek omgedraaid. Jullie wilden dolgraag weten welke auto's dat dan zijn.