Deze automodellen worden nog in 2025 de nek omgedraaid

Nieuws

Als een automerk een nieuw model introduceert, gaat dat gepaard met veel bombarie. Maar als een model verdwijnt, gebeurt dat met stille trom. De volgende automodellen zijn al naar de eeuwige jachtvelden vertrokken, of maken zeer binnenkort plaats.

Audi A1 en Q2

Audi neemt in 2026 de kleine A1 en de compacte crossover Q2 uit productie en vervangt deze door een nieuw, elektrisch instapmodel. Het kan zijn dat de naam Q2 op dit model geplakt wordt, met e-tron als achtervoegsel. Maar dat is nog niet zeker.

Audi Q8 e-tron

Hoewel de Q8 e-tron in 2023 nog grondig werd vernieuwd, heeft Audi eind februari 2025 de productie stopgezet. Volgens Audi is de modelreeks “getroffen door een segmentspecifieke, verscherpte vraagdaling”.

Daarnaast heeft Audi zelf een nieuwe concurrent ontwikkeld: de Q6 e-tron, die gebaseerd is op het speciaal voor EV’s ontwikkelde PPT-platform. De fabriek in Brussel, waar de Q8 e-tron werd gebouwd, wordt gesloten. Een mogelijke opvolger – wellicht gebouwd in Mexico vanaf 2026 – wordt nog niet helemaal uitgesloten.

BMW X4

BMW ziet geen heil meer in de X4. Volgens Motor1 is de X4 overbodig geworden, omdat de nieuwe BMW X2 zo gegroeid is. Wie een grotere BMW met aflopende daklijn zoekt, kan terecht bij de BMW X6. Wél in de pijplijn: de volledig elektrische BMW iX4 op het Neue-Klasse-platform. Die is qua vormgeving en formaat vergelijkbaar met de X4.

Ford Focus

De Focus is voor Ford niet langer winstgevend. Daarom stopt de productie in 2025. Maar is dat wel zo slim? Eerder werd de Fiesta al de nek omgedraaid en er sijpelen steeds meer berichten door dat Ford daar heel veel spijt van heeft. Ford-topman Jim Farley zou erop gebrand zijn om weer ‘gewone’ personenauto’s te ontwikkelen - geen nieuwe SUV’s dus, maar typische Fords die in de sporen van de Fiesta en de Focus kunnen treden.

Honda Civic Type R

Honda stopt begin 2026 in Europa met de Civic Type R. De reden is dat het huidige model niet voldoet aan de nieuwe Euro 6e-bis-emissienorm. Om het afscheid minder dramatisch te maken, komt er een Ultimate Edition. De prijs is niet bekend. mar een gewone Type R (326 pk) kost al meer dan 90.000 euro. Buiten Europa, in onder meer Verenigde Staten en Japan, blijft het model wél leverbaar.

Mercedes Citan / T-Klasse

Mercedes kiepert alle relatief betaalbare modellen overboord. De B-klasse gaat naar de eeuwige jachtvelden en in zijn kielzog volgen ook de betaalbare bedrijfswagens. Daardoor verdwijnen de Citan en T-Klasse, beide klonen van de Renault Kangoo. Daarmee eindigt ook de samenwerking tussen Renault en Mercedes. De A-klasse verdwijnt ook, maar dat gebeurt later dan eerst gedacht, pas in 2028.

Mitsubishi Space Star

De Space Star was een van de laatste auto's met een basisprijs rond de 20.000 euro. Hij was al te koop sinds 2013 en leek (met de nodige facelifts) het eeuwige leven te hebben. Tot voor kort was-ie nog uit voorraad leverbaar, maar inmiddels is de Space Star van de Mitsubishi-website verdwenen.

Nissan GT-R

Huh, maar deze auto was toch al niet meer te koop? Klopt, maar in Japan bleef de Nissan GT-R gewoon leverbaar. Nu is het echt overal over en uit voor deze eerbiedwaardige sportwagen. Daarmee eindigt de bijna twintigjarige carrière van de GT-R. Nissan heeft echter bevestigd dat de naam GT-R zal blijven bestaan.

Porsche 718

De klassieke 718-modellen met verbrandingsmotor verdwijnen in Europa per oktober 2025. Dat heeft te maken met nieuwe EU-regels op het gebied van cybersecurity. De opvolgers worden volledig elektrisch, maar blijven onder de naam 718 op de markt.

Suzuki Swace

Gaat er geen lampje branden bij de naam Swace? Geeft niet, waarschijnlijk gaat hij toch uit productie. De Swace is een vermomde Toyota Corolla Touring Sports, maar de verkoopaantallen zijn altijd slecht geweest. Eerder verdwenen de Jimny en Ignis al uit de Suzuki-prijslijst. Ondertussen wordt ons geduld op de proef gesteld met de Suzuki e-Vitara. Die werd in oktober 2024 onthuld, maar staat pas in 2026 in de showroom.

Volkswagen Arteon Shooting Brake

De Arteon verdween al in 2023 van de markt, in 2025 volgde de Arteon Shooting Brake. Hoewel de productie eigenlijk tot 2026 zou doorlopen, werd het model dus al een jaar eerder geschrapt. Dat is jammer, want het was een van de mooiste Volkswagens van de laatste jaren.

Volkswagen T-Roc Cabrio

De nieuwe T-Roc, die in 2025 verschijnt, krijgt geen open versie meer. Daarmee is het huidige model de eerste en meteen de laatste T-Roc Cabrio. Met het verdwijnen van dit model verdwijnt de laatste cabriolet uit het gamma van Volkswagen.

Volkswagen Touareg

Volkswagen houdt het spannend door het niet officieel te bevestigen, maar vrijwel iedereen is het erover eens dat de Volkswagen Touareg in 2026 verdwijnt. Dat is geen gek moment; de auto zou dan acht jaar in productie zijn. Het is de vraag of er een opvolger komt, want Volkswagen moet bezuinigen en de verkoopcijfers van de Touareg dalen.