Nieuws

De Duitse autoverkopen zijn eigenlijk maar saai. Sinds 1981 staat de Volkswagen Golf elk jaar op de eerste plek. Maar in juli 2025 was er een andere nummer 1 en ook in de overall statistieken van dit jaar is de kans groter dan ooit dat de Golf zijn koppositie moet afstaan.

In 2025 werden in Duitsland 50.733 Golfjes op kenteken gezet. Daarmee staat-ie gewoon op de eerste plaats. Maar die plek is voor het eerst serieus in gevaar. In juli 2025 piepte een concurrent uit eigen huis langszij. In Duitsland werden 7026 exemplaren van de Volkswagen Golf gekentekend, aanzienlijk minder dan de 9397 T-Rocs die vorige maand een Duits kenteken kregen.

Volkswagen T-Roc bestverkochte auto

De Volkswagen T-Roc is daarmee in juli de bestverkochte auto in Duitsland. Hij zit de Golf ook al dicht op de hielen als we alle registraties van 2025 meetellen. Daarbij staat de teller voor de T-Roc op 48.023 en dat zijn er maar 2710 minder dan de Golf.

Zou het dan toch gebeuren dat de Golf zijn koppositie op 31 december 2025 afstaat? Het zou opmerkelijk zijn, omdat de T-Roc niet meer de jongste is. Hij is al sinds 2017 op de markt en staat op het punt te worden vervangen.

Ook belangstelling voor Astra daalt

De mindere cijfers voor de Golf passen in een trend. In Duitsland is de ‘gewone’ compacte middenklasser niet meer zo populair als vroeger. De Opel Astra doet het ook veel minder goed, met een min van 27,1 procent ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2024 (2025: 21.044 registraties).

Ook de Skoda Octavia (- 14,9 procent) en de Seat Leon (- 6,0 procent) wisten minder potten te breken dan in 2024.

Duitsers houden van hun eigen SUV’s

Bij Volkswagen en Skoda lijkt een direct verband te bestaan tussen de dalende populariteit van middenklassers en de stijgende belangstelling voor compacte SUV's.

Van de elf bestverkochte auto’s in juli 2025 komen drie modellen uit het SUV-aanbod van Volkswagen. Het gaat naast de T-Roc om de Tiguan (4e plaats) en de T-Cross (11e plaats). Beide modellen plusten ten opzichte van 2024. En dan is er ook nog de grote Tayron, die in Duitsland een uitstekende entree maakt en 19e staat in de lijst van juli. Alle vier de SUV’s van Volkswagen met een brandstofmotor staan dus in de top 20. De elektrische ID.4 en ID.5 komen samen niet verder dan plek 25.

Bij Skoda is de vorig jaar vernieuwde Kodiaq populair; er werden 31,1 procent meer auto’s op kenteken gezet in vergelijking met de eerste zeven maanden van 2024.

Top 10 autoverkopen Duitsland juli 2025

VW T-Roc 9397 VW Golf 7026 VW Tiguan 5072 BMW X1 4945 Opel Corsa 4930 Skoda Octavia 4765 VW Passat 4286 Opel Astra 4152 Mini 3919 Mercedes GLC 3502

Tesla maakt vrije val door

Duitsers lijken helemaal klaar te zijn met Tesla. Er werden dit jaar 10.000 nieuwe Tesla’s geregistreerd en dat is een verbijsterende daling van 57,8 procent ten opzichte van 2024. BYD is op weg Tesla in te halen; het Chinese merk haalde een bijna Noord-Koreaanse verkoopstijging van 389,6 procent in juli. Dit jaar werden 7449 BYD’s geregistreerd.