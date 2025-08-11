Deze elektrische Volkswagen legt mogelijk het loodje

Nieuws

Niet elke SUV is een daverend succes. Door tegenvallende verkoopcijfers overweegt Volkswagen om deze elektrische SUV geen opvolger te geven.

Volkswagen doet momenteel goede zaken met zijn elektrische modellen. In de eerste helft van 2025 stegen de wereldwijde verkopen met bijna 50 procent. Dat is vooral te danken aan Europa, waar driekwart van de elektrische Volkswagens verkocht werden.

Over en uit voor Volkswagen ID.5?

Maar volgens Autocar lopen Europeanen niet warm voor de Volkswagen ID.5. De verkoopcijfers zouden zo treurig zijn, dat de elektrische SUV met coupéachtige daklijn geen opvolger krijgt.

Op de hoogte blijven van de autowereld? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Doordat Volkswagen de verkoopcijfers van de ID.4 en ID.5 op één hoop gooit, kunnen we niet met zekerheid zeggen hoe weinig animo er is voor de coupéversie. Grappig: samen zijn de elektrische SUV’s de populairste EV's van de Volkswagen-groep.

Top 5 EV-verkopen van Volkswagen-groep (h1 2025)

Volkswagen ID.4/ID.5 - 84.900 Volkswagen ID.3 - 60.700 Audi Q4 e-tron (incl. Sportback) – 44.600 Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) - 38.700 Škoda Enyaq (incl. Coupé) - 38.700

ID.5 duurder in Nederland

In Nederland weten we de verdeling wel. Volgens RAI Bovag zijn in 2025 (t/m juli) 973 exemplaren van de Volkswagen ID.4 op kenteken gezet en slechts 74 stuks van de ID.5. Dus maar 7 procent zwicht voor de coupéversie.

Dat is niet raar als je kijkt naar het prijsverschil. Voor 39.990 euro rij je al in een ID.4, maar voor een ID.5 moet je minimaal 47.990 euro aftikken. Dat de ID.4 relatief goedkoop is, is te danken aan het Limited Edition-actiemodel. Zou je van beide auto’s dezelfde uitvoeringen pakken, dan bedraagt het prijsverschil evengoed nog 4000 euro.