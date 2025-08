Dit is de mooiste autoroute van Frankrijk die (bijna) niemand neemt

Nieuws

Terwijl de Autoroute du Soleil en de kustwegen van de Côte d'Azur in de zomer helemaal dichtslibben, is er ook een avontuurlijke weg waar je heerlijk kunt doorrijden.

In de binnenlanden van Zuid-Frankrijk hoef je zelden te zoeken naar mooie routes, maar de Route Napoléon (geopend in 1932) is de meest keizerlijke van allemaal. Hij loopt van de Zuid-Franse kust bij Golfe-Juan (bij Cannes) tot Grenoble, dwars door heuvels, kloven en de uitlopers van de Alpen.

Napoleon legde grofweg deze route af toen hij met een leger vanuit ballingschap op het eiland Elba terugkeerde naar Frankrijk. Op zijn tocht naar Parijs sloten steeds meer mannen zich bij zijn leger aan. Langs de Route Napoléon kom je regelmatig de adelaar tegen, het symbool van de Franse keizer. Als je houdt van fraaie vergezichten op de azuurblauwe Middellandse Zee, dan kun je de route ook andersom rijden en beginnen in Grenoble.

Geen files op de Route Napoleon

De weg biedt een fijne mix van bochten, hoogteverschillen en overzichtelijke rechte stukken. Geen krappe haarspeldpassen, maar juist wegen waar je in een goed tempo kunt doorrijden. Hoogtepunten zijn onder meer de parfumhoofdstad Grasse en - als je een paar kilometer wilt omrijden - de Gorges du Verdon, een prachtige kloof met honderden meters hoge rotswanden. De Gorges staan bekend als de Franse Grand Canyon.

Het fijne is dat de Route Napoléon niet zo druk is als de kustwegen van de Rivièra. Onderweg zijn er genoeg plekken om even te stoppen, zonder dat je het uitzicht hoeft te delen met busladingen zwetende toeristen. In de winter zijn sommige hogere delen gesloten bij extreme sneeuwval. Wees niet verbaasd als je een enthousiaste redacteur van Auto Review tegenkomt; de Route Napoléon is een favoriete route voor persintroducties van nieuwe auto's.