Waarom zou je 16 kilometer lang door een saaie, donkere tunnelbuis tuffen als je ook drie kwartier over een avontuurlijk kronkelende bergweg kunt rijden?

De Gotthardpas, die je vanuit het Duitstalige Andermatt naar het Italiaanstalige Airoli in Zwitsersland brengt, is het avontuurlijke alternatief voor de Gotthardtunnel. Een route voor mensen die van sturen houden - en welke Italië-ganger is dat nu niet?

De pas slingert zich ogenschijnlijk willekeurig over de Alpen en trakteert je op haarspeldbochten en adembenemende vergezichten. Al is het soms ook een onoplettende tegenligger die de adem doet stokken. Voor de enthousiaste automobilist is het een feest van sturen en schakelen, voor natuurliefhebbers een openluchtmuseum met schitterende panorama’s.

“'Elke bocht is een ansichtkaart'”

En voor fotografen? Elke bocht is een ansichtkaart. In het hoogseizoen kan het op de pas trouwens druk zijn met campers en caravans, zodat je het wat rustiger aan moet doen. Ach, je wagenziekgevoelige passagiers zullen je alleen maar dankbaar zijn en zo kun ook jij het imposante berglandschap goed in je opnemen.

Kortom, of je nu door de bochten wilt boenderen of vooral van de omgeving wilt genieten: laat die slaapverwekkende tunnel links liggen en ontdek waarom de Gotthardpas nog steeds de mooiste omweg richting Italië is.