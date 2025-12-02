Autoverkopen november 2025: deze EV maakt onverwachte comeback, Chinezen blijven achter

Nieuws

De novembermaand liet een lichte stijging in de Nederlandse autoverkopen zien. De Skoda Elroq stond boven aan de modellenlijst, maar de comeback van twee andere EV's is opvallender. Kijken we naar heel 2025 tot nu toe, dan springen veel meer interessante cijfers in het oog

In november 2025 gingen er in Nederland 35.601 nieuwe personenauto’s opkenteken. Dat betekent een stijging van 3,3 procent ten opzichte van november 2024 (34.469 registraties).

De top 5 van november 2025 bestaat bijna uitsluitend uit elektrische auto's. Dat laat zich deels verklaren door de aankondiging dat de bijtellingsregels in het nadeel van EV's zouden veranderen. De bijtelling zou per 1 januari van 17 naar 22 procent gaan, maar inmiddels is besloten tot een geleidelijke verhoging.

In 2026 gaat de bijtelling naar 18 procent en het daarop volgende jaar naar 20 procent. In beide gevallen tot een fiscale waarde van 30.000 euro. Voor het restbedrag geldt een bijtelling van 22 procent. Pas in 2028 volgt dan de aanvankelijk aangekondigde stijging naar 22 procent voor het hele bedrag.

Comeback Volvo EX30

De top 5 van november met modellen laat een paar usual suspects zien, maar ook een opvallende nieuwkomer. Zo komt de Volvo EX30 binnen op de vierde plek. In 2024 nog een topper, eerder dit jaar ver teruggevallen, maar in november dus weer boven in de statistieken te vinden. Maar ook de (oude) Renault Clio deed het in november erg goed.

Top 5 modellen, november 2025

Skoda Elroq (1441) Kia EV3 (977) Tesla Model 3 (897) Volvo EX30 (742) Renault Clio (736)

Net buiten de top 5 van november vinden we de Volkswagen ID.7 met 724 geregistreerde exemplaren en ook die komt van ver.

Top 5 modellen, jan-nov 2025

Bestverkochte merken 2025

Grappig zo'n trendbreuk, maar één maand zo vlak voor een aangekondigde wijziging van de bijtellingsregels zegt niet zo heel veel. Daarom kijken we liever naar heel 2025, waarin tot dusver 342.300 auto's werden verkocht, ruim 4000 minder dan in de eerste elf maanden van 2024 (346.515).

Kia is tot en met november dit jaar veruit het populairste automerk van Nederland, met meer dan 34.000 nieuwe auto’s op kenteken. Nederlanders vallen vooral voor de betaalbare EV3 (9696) en Picanto (8580), maar ook de Niro (6069) is gewild.

De grootste stijger onder de merken – van plek 9 naar 5 – is Renault, met dank aan de nieuwe 5 (4146). Ook de Volkswagen-groep deed goede zaken, met plusjes voor Volkswagen (2e plek met 26.942), Skoda (23.299, plek 4). Audi (14.402) verkocht tot nu ruim 2000 auto’s meer dan in 2024. Cupra verdubbelde zelfs van 2.097 naar 4470 in 2025, een stijging die volledig op het conto komt van de verse Tavascan (1049) en Terramar (1140).

Top 5 merken, jan-nov 2025

Kia (34.445) Volkswagen (27.162) Toyota (24.314) Skoda (23.382) Renault (21.748)

Veel peperdure auto's verkocht

Lichtpuntje bij het geplaagde Stellantis is de Citroën C3 (4064), dankzij de B-segmenter deed het Franse merk (6986) het beter dan in 2024 (4074). Van de Chinese automerken overtuigt BYD veruit het meeste, met 3773 verkochte auto’s, waarvan de Seal U bijna een derde van de aantallen voor z’n rekening nam.

En zou het succes van Bentley (183), Ferrari (110) en Lamborghini (101) terug te voeren zijn op mensen die hun almaar stijgende crypto’s hebben verzilverd? Nooit eerder werden er zoveel auto’s van meer dan 250.000 euro verkocht.

Volvo, Tesla en Toyota leveren in

Van de Top 10 grootste automerken is Volvo de grootste verliezer in 2025. Zoals we hierboven al noemden, droogde de vraag naar EX30’s na topjaar 2024 wel op en de Zweden moesten dit jaar ruim 40 (!) procent minder registraties verwerken.

Tesla (12.404) deed het nóg slechter, dat halveerde in verkopen. Het is te hopen voor de Amerikanen dat de Standard uitvoeringen van de Y en 3 straks aanslaan.

Toyota verloor een tiende ten opzichte van 2024, maar is qua aantallen (24.322) nog steeds goed voor de derde plek. Ook Hyundai leverde in, ondanks forse (3.848) aantallen van de Inster. Dankzij de nieuwe Kona trekt dit in 2026 ongetwijfeld bij. En zonder die leuke Grande Panda (729) was Fiat in 2025 verder weggezakt, want de verkopen van de 500 zijn gedecimeerd (287). Wellicht dat de nieuwe 500 Hybrid in 2026 voor een lichtpuntje kan zorgen.

Veel Chinese merken, lage verkoopcijfers

Wat opvalt is het groeiende aantal Chinese merken in de verkooplijst. Wat tegelijk in het oog springt, zijn de soms minimale aantallen auto’s die sommige van hun verkooporganisaties afzetten.

De vraag is dan ook welke van die merken uit China hier blijven of vertrekken. In de laatste categorie valt mogelijk Aiways, dat in elf maanden slechts 19 auto's op kenteken liet zetten. Een jaar eerder waren dat er bijna 10 keer zoveel. Voor Hongqi zien we het niet veel zonniger in, dat registreerde er 27 en Voyah welgeteld 40.

Zelfs Jaguar vs. Chinese nieuwkomers

Dan deed zelfs Jaguar, dat al een tijdje geen auto’s meer maakt, het met 51 exemplaren ietsje beter. Het níéuwe Jaguar wil zich met de wederom uitgestelde 00 mengen in de markt van topklasse-EV’s. De vraag is hoe succesvol die missie wordt. Want in dat segment worden momenteel grote kortingen gegeven vanwege de rampzalige verkoopresultaten van de duurdere elektrische modellen van onder meer Porsche, Lotus, Mercedes en BMW.