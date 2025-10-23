Nieuwe elektrische Jaguar wordt oersterk en komt heel ver, maar is nog lang niet klaar

Nieuws

Begin 2027 wordt eindelijk de Jaguar Type 00 onthuld. Het merk is vanaf dat moment volledig elektrisch en wil gaan concurreren met Bentley en Rolls-Royce. Als dat maar goed gaat ... wij betrapten een prototype van de Type 00 en vertellen je alles wat tot nu toe bekend is.

Wat hebben we met z’n allen gelachen om de nieuwe merkidentiteit van Jaguar. Toch kun je het merk maar beter serieus nemen, want de Jaguar Type 00 belooft veel goeds. Het merk heeft toffe plannen, en eindelijk zien we daar de concrete uitwerking van. We betrapten een prototype, een teken dat het testwerk serieuze vormen aanneemt. Opmerkelijk: de Jaguar 00 wordt geen tweedeurs coupé, zoals de

hoogst opmerkelijke concept car, maar een vierdeurs gran turismo met een extreem lange motorkap.

Waarom heet de Jaguar 00 zo?

De naam Jaguar Type 00 is verrassend simpel te verklaren: ‘type’ verwijst naar de iconische E-Type en dat is Jaguars goed recht. De eerste nul staat voor nul CO2-uistoot en de tweede nul laat zien dat dit de ‘nulste’ auto in Jaguars nieuwe modelreeks is. Je spreekt 00 uit als zero zero.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Prijs Jaguar 00: 150.000 euro

Met de Type 00 neemt Jaguar niet alleen afscheid van de verbrandingsmotor, maar ook van de (zoals VVD-leider Dilan Yesilgöz maar blijft roeptoeteren) de gewone, hardwerkende Nederlander. Niet dat Jaguar ooit op koopjesjagers joeg, maar het merk kruipt in de toekomst dichter tegen Bentley aan dan tegen Mercedes of BMW. Wees daarom niet verbaasd als Jaguar minstens 150.000 euro durft te vragen voor zijn 'zero zero'.

Op technisch vlak hebben we al wat informatie los weten te peuteren. De Jaguar Type 00 krijgt een actieradius van bijna 800 kilometer en kan in 15 minuten ruim 300 kilometer bijladen. Hij staat op een nieuw platform, dat 1000 pk huisvest. Het wordt alleen door Jaguar gebruikt en niet door concernpartner Land Rover. “Dit wordt de krachtigste Jaguar ooit”, belooft Rawdon Glover, de baas van Jaguar.

Nog twee nieuwe Jaguars

Het is inmiddels al acht jaar geleden dat Jaguar met de i-Pace een volledig nieuw model presenteerde. En het duurt dus nog zeker anderhalf jaar voordat er weer een nieuw model verschijnt. Aan het einde van het decennium presenteert Jaguar nog twee nieuwe elektrische auto's. In de aanloop naar de onthulling van de Jaguar 00 verdwijnen alle huidige modellen, inclusief de elektrische I-Pace.