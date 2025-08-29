Nieuwe Citroën ë-C4​: maakt elektrisch rijden betaalbaar!

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 35 (2025)

We blikken terug op een week waarin Mercedes en Volvo ons positief verrassen, maar ons liefhebbershart bloedt door een crashtest. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Zoemzoem houdt gezelschap van rammerdebam!

Ben jij dol op de typische hamerende sound van AMG's? Dan kun je weer opgelucht ademhalen. Want in tegenstelling tot eerdere berichten, blijft de V8 die dat geluid produceert nog even.

+ Top - Autoverzekering voor jongeren kan goedkoper én beter!

Alsof autorijden niet al duur genoeg is, betalen vooral jongeren zich blauw aan verzekeringskosten. Maar ja, de truc om je auto op naam van pa en ma te verzekeren, is illegaal. Gelukkig is er ook een hack die wel is toegestaan. En je nog een betere dekking oplevert ook. Doe er je voordeel mee!

+ Top - Nieuwe plug-in hybride Volvo komt héél ver op een acculading

We dachten dat de nieuwe Volvo XC70 nog meer goed nieuws in petto had, maar dát viel dan weer een beetje tegen. Wat dat was, lees je hieronder.

- Flop - Rijles in een automaat, maar wel rijbewijs voor een handbak?

Een belangenvereniging van rijschoolhouders vindt het een goed idee om leerlingen alleen nog maar in auto's met automaat te laten lessen. Argument: slechts een kwart van de nieuwe auto's heeft een handbak ... Maar volgens ons worden hier een paar zaken over het hoofd gezien.

 - Flop - Nissan-narigheid nog niet ten einde

Ooit zag je op elke straathoek wel een nieuwe Nissan Sunny, Micra of Qashqai staan. Tegenwoordig moet je nieuwe Nissans met een lantaarntje zoeken. En dat geldt niet alleen voor Nederland en België.

- Flop - Klassieke auto's zijn leuk, maar je moet er niet mee crashen ...

Ons liefhebbershart deed pijn toen we het onderstaande bericht lazen. En toen we de foto's van de gecrashte oude Golf zagen, kreeg ook de schrik ons te pakken ...

Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

